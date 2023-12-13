美股連升4日　油價挫逾3%

2023年12月13日 07:45
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    ●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.28%，報103.8；港匯見7.8088；離岸人民幣(CNH)報7.1917；美元兌日圓處145.27；歐元報1.0799，英鎊報1.2571。金價處1,981.65美元。布油報73.32美元，紐油報68.75美元。比特幣升0.7%，報4.15萬美元。道指期貨升30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水50點。
    ●美股連升第4個交易日，道指收報36,577點，升173點或0.48%；標指收報4,643點，升21點或0.46%；納指收報14,533點，升100點或0.7%。
    ●港股ADR指數按比例計算，收報16,349點，跌24點或0.15%。
    ●12月恒生指數夜期收報16,408點，升14點，高水34點，成交18,346張。
    ●紐約期油收報每桶68.61美元，跌2.71美元或3.8%；倫敦布蘭特期油收報每桶73.24美元，跌2.79美元或3.67%。
    ●紐約期金接近持平收市，報每安士1,993.2美元。
    ●英國富時100指數收報7,542點，跌2點或0.02%；德國DAX指數收報16,791點，跌2點或0.01%；法國CAC指數收報7,543點，跌7點或0.11%。
    ●碧桂園日前召開投資者座談會，盡力避免人民幣債務違約。
    ●美國11月消費物價指數(CPI)按年升3.1%，符合市場預期，為今年6月以來新低；撇除能源及食品後的核心CPI按年升4%，亦符合預期。
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