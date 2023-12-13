老年人成抖音「藍海」　幾個原因令他們一試愛上...

TikTok及抖音之類的短片App深受年輕人歡迎，不少國家都擔心會令到他們上癮。然而，在內地情況有點相反，老年人愈來愈少看電視，改為追看抖音短片。根據官方統計，內地年齡60歲以上人口達2.67億，隨時成為抖音的「藍海」。

外媒引述高伯伯表示，由於中美關係惡化，電視台減少轉播NBA賽事，於是開始透過抖音觀看中國男籃比賽。自開啟了抖音之門，高伯伯便開始沉迷。他指出，抖音上常有來自不同陣營的影片，表達博客的觀點。除了官方宣傳外，還有西方大學學者意見，有的不透露任何背景，比起電視內容更多元化。他女兒稱，只要爸爸不做飯、不游泳、不睡覺，就會上抖音。

鹿特丹伊拉斯姆斯大學研究指出，中國老年人大與使用社交媒體，新冠疫情爆發是一個分水嶺。嚴格防疫封城措施，逼使老年人透過其他途徑與他人聯繫，社交媒體就是答案。而更便宜的智能手機及月費，讓人們更容易進入短片世界。中國電信提供的30GB數據流量加200分鐘的套餐價格約120元人民幣，老年人已成為內地最大手機品牌的目標客戶。

此外，許多老年人也感到孤獨，因為他們的孩子在其他地方找到工作或建立生活，住得離他們很遠。他們擔心失去與社區的連結，以及日常生活中陪伴他們的熟悉面孔日漸遠去，所以社交媒體提供了一個對外連結的渠道。