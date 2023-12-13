【高盛推介】滙控連升5日後回吐 資金連日吸納
2023年12月13日 12:08
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：滙控(00005)近期表現相對靠穩，由上周三(6日)起連升5日，突破60港元水平收市。今日(13日)早段高見60.8元後倒跌，現報60.5元，跌約0.2%，跌幅較大市低。有報道指，滙豐投資管理已同意收購新加坡房地產投資管理公司SilkRoad Property Partners Group。此外，滙控公布，昨日(12日)於香港及倫敦市場分別回購270.6萬及347.4728萬股，涉資約1.64億港元及2,153萬英鎊。
觀察個股輪證資金流向，滙控淡倉於近期獲資金持續吸納，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約70萬元。
滙豐購(20801)，行使價68.05元，2024年6月25日到期，實際槓桿13.1倍，中期、輕微價外。
滙豐牛(62572)，收回價55元，行使價54元，換股比率100，槓桿比率8.6倍，近牛。
滙豐牛(68148)，收回價46元，行使價45元，換股比率100，槓桿比率3.8倍，遠牛。
滙豐沽(17987)，行使價47.95元，2024年3月25日到期，實際槓桿16.9倍，低面值、高槓桿。
滙豐熊(51410)，收回價70元，行使價71元，換股比率100，槓桿比率6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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