張智威：恒指或再穿16000關 兩桶油可吼...

美國最新通脹數據符合市場預期，隔晚美股向上。不過港股未見受惠，恒指周三(13日)低開62點後跌勢持續。信誠證券聯席董事張智威指出，美國CPI仍然維持3%以上，未達聯儲局目標的2%，認為明年第一季能否減息仍然言之尚早。另一方面，內地舉行中央經濟會議，現階段仍然維持口號式政策，未有實質行動，難以為港股沖喜。預期恒指繼續維持調整格局，有機會再跌穿16,000點水平。