張智威：恒指或再穿16000關 兩桶油可吼...
2023年12月13日 12:26
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(中新社圖片)
美國最新通脹數據符合市場預期，隔晚美股向上。不過港股未見受惠，恒指周三(13日)低開62點後跌勢持續。信誠證券聯席董事張智威指出，美國CPI仍然維持3%以上，未達聯儲局目標的2%，認為明年第一季能否減息仍然言之尚早。另一方面，內地舉行中央經濟會議，現階段仍然維持口號式政策，未有實質行動，難以為港股沖喜。預期恒指繼續維持調整格局，有機會再跌穿16,000點水平。
投資者憂慮原油明年供過於求，國際油價隔晚下挫近4%收市，見6個月新低，「三桶油」早段維持跌勢。張指出，油價在今年3月、5月和6月跌至每桶70美元水平均見反彈，反映油價在該水平有支持。建議投資者可在相關水平買入中海油(00883)和中石油(00857)，至於中石化(00386)則暫時不考慮。
根據內地傳媒報道，12月以來已有超20家車企促銷降價，汽車板塊亦偏弱。張指出，相關減價行動只是市場策略，毋須過分在意。現時內地電動車佔比只有37%，反映市場仍然有很大的增長空間，建議投資者可揀比亞迪股份(01211)及理想汽車(02015)。