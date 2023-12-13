MTR Lab投資國際房地產科技公司WeMaintain

MTR Lab夥拍Eurazeo、擁有法國主權財富基金屬性的法國公共投資銀行及Red River West，投資國際房地產科技公司WeMaintain，成為其最新投資者。

WeMaintain在2017年於法國創立，由升降機及電梯維修保養開始，冀推動建築營運管理行業數碼化轉型。是次投資將幫助WeMaintain擴展其亞太地區業務，包括進軍香港市場。透過是次投資，MTR Lab及其他投資者希望支持WeMaintain加強其研發工作，提升軟件和硬件產品開發，並於亞太地區擴展業務，包括進入香港市場。該公司現時已於新加坡有營運分部。

今次為MTR Lab首次投資海外初創企業，並支持一間共益企業(B Corporation)，即經認證於問責度、透明度和社會及環境表現等方面備受認可的公司。

WeMaintain結合現場工程師及自有數據分析師團隊的專業，並且投放大量資源於數據科學、物聯網及訓練演算法模型。WeMaintain的物聯網(IoT)解決方案可幫助高頻使用電梯每年平均節約30%的能源，和於高密度設施減少20%的停機故障。