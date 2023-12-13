安聯料聯儲局保持警惕　將維持主要利率不變

安聯投資全球固定收益首席投資總監Franck Dixmier表示，儘管通脹數據令人鼓舞，但該行預計美國聯儲局在即將舉行的貨幣政策會議上將維持主要利率不變，並指強勁的就業數據應促使聯儲局保持警惕，並降低市場的減息預期。市場預期的重新調整應有助將美國收益率曲線推向更高水平。

Dixmier指，在經歷40年來最激進的貨幣政策緊縮周期後，認為聯儲局很可能已經達到其最終利率。最新的通脹和增長數據皆支持這一觀點。在過去的幾個月，通脹持續下降。聯儲局首選的通脹指標個人消費開支物價指數(PCE)在9月份僅按月上升0.16%，導致過去6個月年化增長率為2.5%，已接近聯儲局2%的通脹目標。

他表示，儘管這一數字可能令聯儲局感到鼓舞，但考慮到就業數據，聯儲局仍應保持警惕。最新的勞工報告反映新增職位和工資的韌性。儘管11月美國失業率按月降至3.7%，但勞動人口參與率有所上升，而且單位勞動力成本，即企業為工人生產一單位產出所支付的費用按月上升0.4%，高於預期的0.3%，較去年同期上升4%。

Dixmier提到，第二輪效應可能在未來幾個月推升通脹，因此聯儲局減息時機尚未成熟。勞動力市場的再平衡，即求職人數超越職位空缺遲遲未能實現。聯儲局希望在開始減息前看到勞動力數據進一步降溫，並可能在周三(13日)結束的聯邦公開市場委員會會議上向市場傳遞保持耐性的訊號。

他指出，投資者在一定程度上已經理解聯儲局面臨的挑戰，並在最新就業報告公布後修正降息預期。市場先前認為，聯儲局會在3月份首次降息的可能性為100%，現在預期的可能性僅為44%。不過該行認為此預期仍較樂觀，首次降息25個基點不會在2024年上半年發生。隨着市場重新調整預期，該行認為美國收益率曲線在經歷過度的反彈後，應該會調整到更高的水平。