惠譽料明年全球經濟增長降至2.1%　中國增速放緩至4.6%

國際評級機構惠譽在《全球經濟展望》報告指出，在中國消費正常化和美國經濟增長回升的合力作用下，2023年世界經濟增長保持良好態勢，歐洲因地區能源衝擊導致的急劇放緩在一定程度上被抵銷。不過，鑑於近期貨幣緊縮政策的整體效應尚未顯現，中國房地產行業持續低迷，歐元區經濟停滯不前，2024年全球經濟增長預計將大幅下降至2.1%。

惠譽將2023年全球經濟增長預測從之前的2.5%，上調至2.9%，其中美國上調0.4個百分點至2.4%，中國上調0.5個百分點至5.3%。惠譽並將除中國外新興市場的增長率上調0.2個百分點至3.6%。歐元區的增長率預計將保持在0.5%，與之前預測持平。

惠譽將2024年全球經濟增長預測上調0.2個百分點，美國的增幅為0.9個百分點，達到1.2%，歐元區的增長預期則下調0.4個百分點，降至0.7%。

該行指，今年中國經濟重啟的提振將不會重現，預計2024年的經濟增速將放緩至4.6%。自8月份以來，中國政府加大政策支持力度，但在遏制住房銷售額滑坡和恢復建設活動方面收效甚微。寬鬆政策實際成效不確定性構成經濟增長的下行風險。

惠譽認為，美國近期出人意料的經濟韌性，主要得益於財政政策的新一輪寬鬆、消費者繼續動用超額儲蓄的意願，以及私營部門穩健的財務狀況。迄今為止，貨幣緊縮通過償債成本上升的「現金流」渠道所產生的影響有限。

明年，隨着家庭收入和企業利潤減速、信貸和投資勢頭疲軟，以及實際利率攀升，當地經濟增長步伐將大幅趨緩，但該行目前預計，美國經濟在2024年仍將保持正增長。在經濟增長強於預期的背景下，該行預計美國聯儲局將在2024年1月再度上調聯邦基金利率，直至7月按兵不動，之後在年底前降息100個基點至4.75%(上限區間)。

對於歐洲，該行指2023年經濟止步不前，輕微的技術性衰退迹象已在歐元區和英國顯現。貿易條款衝擊的影響雖已有所緩解，但全球貿易滑坡令歐元區出口受挫，信貸收緊亦將拖累投資。2024年實際薪資增長有望刺激消費，但對經濟復甦的拉動效應有限。