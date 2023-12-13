總商會料明年經濟增長放緩至2.9%　受慮外圍需求疲弱

香港總商會預期，本港明年實質經濟增長將放緩至2.9%，而今年數字估計則為3.3%。其中，零售銷售增長明年料僅升5.2%、商品出口增長率則轉正為升3.8%。至於今年兩大環節表現則為升12.3%及跌8.3%。

總商會經濟師馮凱盈表示，預期明年本港經濟表現放緩，主要是由於外圍環境需求疲弱、息口高企以及地緣政局問題，均壓抑企業投資及消費氣氛。

她又指，留意到最近本港租金情況有所上升，會增加本地企業成本壓力，故估計整體通脹率出年會上升至3%，今年則為2.2%。

此外，總商會最近在11月7日至16日（即亞太經合會議APEC前）進行了年度「商業前景問卷調查」，結果顯示，香港企業對來年前景保持審慎樂觀，惟對外圍環境挑戰和地綠政治逆風表示關注。

合共 37%受訪大中小企業預期，2024年營業額將較2023年增加，另有43%預料營業額將大致不變。

然而，與疫情前水平相比，42%受訪企業預期2024年的營業額將仍較低，可見本港經濟全面復甦仍然前路漫漫。

企業尤其關注外圍不穩定因素可能帶來的不利影響。受訪公司認為全球經濟放緩及地緣政治因素為未來12個月面臨的最大挑戰。此外，大型企業特別關注人才流失問題，中小企業則較憂慮通脹壓力。

另總商會總裁楊偉添指，由於是次調查於今年11月初進行，當時中美關係仍然緊張。隨着中美關係在亞太經合峰會後顯著回暖，相信現時營商氣氛已有好轉。