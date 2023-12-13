普徠仕：明年央行或較長時間內維持高息

普徠仕國際固定收益主管兼首席投資官Arif Husain表示，截至11月下旬，期貨市場反映美國聯儲局在2024年將減息四次。不過該行認為，聯儲局和其他已發展市場央行未能及時應對疫情後通脹攀升，因此在2024年，央行或會在較長時間內將政策利率維持在較高水平。

他指，去全球化、勞動力參與率下降和能源價格壓力等結構性因素或將導致通脹比過往經濟放緩時更具粘性，限制央行放寬貨幣政策。然而，若出現重大的金融波動，則可能迫使當局忽略頑固的通脹問題，進行減息或暫停量化緊縮。

他又表示，隨着財政赤字進一步擴大，預計政府將繼續向市場發行大量新主權債券。在美國將尤其如此，財政部大部分新發行債券正轉向長期票據和債券。這一轉變令該行確信，2024年孳息曲線將變陡斜。雖然高品質的國庫債券孳息率或在2023年末見頂，但孳息率在未來仍有可能攀升。因此，該行認為與利率水平相比，投資者更應關注孳息曲線變陡。

Husain提到，政府債券發行量激增亦將影響企業債券發行人的市場融資或推升其融資成本。這可能導致公司減少資本項目的支出或停止增聘員工，繼而減少對環球經濟的支持。