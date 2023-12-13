道期升45點 油價向下 比特幣企41000美元
2023年12月13日 16:30
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美匯指數報103.53；港匯見7.8123；離岸人民幣(CNH)報7.1976；美元兌日圓報145.87；歐元處1.0792；英鎊報1.2534。金價報1,979.76美元。油價跌0.7%，布油報72.71美元，紐油處68.14美元。比特幣升見41,155美元。道指期貨升45點。
焦點數據：
20:00 美國抵押貸款市場指數
21:30 美國11月生產者物價指數
●恒生指數全日報16,228點，跌145點或0.9%，主板成交近755億港元。信義玻璃跌6%，小米升2.5%。https://reurl.cc/a46O8D
-碧桂園：已取消所有高管配車，盡力削減行政費用開銷。
-美對俄銀行Expobank實施制裁，恐礙滙豐退出當地業務。
●滬深三大指數低收逾1%。滬綜指收報2,968點，跌34點或1.15%。
-亞開行調高今年中國經濟增長預測至5.2%。
香港經濟：
●中國財政部據報將在港會見銀行家，討論提升港金融中心地位。
●搵唔到食！安永在港關聯律師事務所明年1月停業。
●總商會料港明年經濟增長放緩至2.9%，受慮外圍需求疲弱。
●金管局籲市民對「比特銀行」等提高警覺。
外地經濟：
●惠譽料明年全球經濟增長降至2.1%，中國增速放緩至4.6%。
●安聯料聯儲局保持警惕，將維持主要利率不變。
●嘉信理財：聯儲局議息結果或令市場驚訝。
●阿根廷將披索官價貶值54%，但仍貴過黑市價。
●美國11月聯邦預算赤字急增26%。
企業消息：
●馬斯克都救唔返！傳社交媒體X今年收入大減近4成。
●老年人成抖音「藍海」，幾個原因令他們一試愛上...