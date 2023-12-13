道期升45點　油價向下　比特幣企41000美元

美匯指數報103.53；港匯見7.8123；離岸人民幣(CNH)報7.1976；美元兌日圓報145.87；歐元處1.0792；英鎊報1.2534。金價報1,979.76美元。油價跌0.7%，布油報72.71美元，紐油處68.14美元。比特幣升見41,155美元。道指期貨升45點。

焦點數據：

20:00 美國抵押貸款市場指數

21:30 美國11月生產者物價指數

-碧桂園：已取消所有高管配車，盡力削減行政費用開銷。

-美對俄銀行Expobank實施制裁，恐礙滙豐退出當地業務。

●滬深三大指數低收逾1%。滬綜指收報2,968點，跌34點或1.15%。

-亞開行調高今年中國經濟增長預測至5.2%。

香港經濟：

●中國財政部據報將在港會見銀行家，討論提升港金融中心地位。

●搵唔到食！安永在港關聯律師事務所明年1月停業。

●總商會料港明年經濟增長放緩至2.9%，受慮外圍需求疲弱。

●金管局籲市民對「比特銀行」等提高警覺。

外地經濟：

●惠譽料明年全球經濟增長降至2.1%，中國增速放緩至4.6%。

●安聯料聯儲局保持警惕，將維持主要利率不變。

●嘉信理財：聯儲局議息結果或令市場驚訝。

●阿根廷將披索官價貶值54%，但仍貴過黑市價。

●美國11月聯邦預算赤字急增26%。

企業消息：

●馬斯克都救唔返！傳社交媒體X今年收入大減近4成。

●老年人成抖音「藍海」，幾個原因令他們一試愛上...