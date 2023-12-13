利嘉閣：全年私宅登記恐再創歷史新低　總額跌至10年低位

樓市復甦進度不符預期，今年買賣氣氛呆滯，利嘉閣地產董事胡栢榮表示，截至本月11日，今年私宅累錄36,727宗登記，涉額約3,585.47億港元。預計全年將錄約3.9萬宗，按年再跌約3%，勢再創1996年有紀錄以來歷史新低，總額亦料跌至約3,780億元的十年低位。

其中二手私宅買賣登記量，預計今年再跌約6%至約2.85萬元，將成為有紀錄以來首度失守3萬宗大關，反映二手樓市步入冰河時期。

該行指出，過去5年先後受中美貿易戰、社會運動、疫情及加息多項不利因素影響，數年期間除了有移民盤急售，也有投資者沽貨套現，以致自2019年起，二手私宅轉手每宗平均賺幅連年下跌，由2018年高位約89.1%，回落至今年只有約47.3%，並創下12年新低。

利嘉閣地產總裁廖偉強指出，去年樓價全年跌約15%，為25年以來最大的按年跌幅，而今年樓價全年料跌約7%，是繼2003年沙士後，21年來首次出現連續兩年下跌的淡況。但預計息口趨向見頂，樓市需求將隨專才到位而增加，展望2024年初樓市觸底後有望回升，料全年樓價回升約8%。