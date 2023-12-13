萊坊：減辣難扭轉跌勢　明年香港住宅樓價料挫5%

香港住宅市場持續低迷，萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，高息口、購買力不足及新盤貨尾量囤積等因素令樓價繼續向下，住宅價格已連續6個月錄得跌幅，預計2023年住宅價格將下跌約5%，希望2024年全年一般住宅樓價下跌幅度達約5%。

他料，今年一手及二手成交量約4.3萬宗，創97年以來新低。在經濟前景黯淡、未來加息或減息時間表不確定的情況下，減辣措施在短期內難以扭轉樓價下跌的趨勢。展望2024年香港樓價走勢呈「L型」，上半年將繼續受壓，下半年相對平穩，一般住宅樓價下跌幅度由無升跌至最多下跌約5%，豪宅樓價則維持平穩。預計一、二手總成交量輕微反彈至約為4.8萬至5.3萬宗，其中一手成交佔約30%。政府的「高才通」計劃下，預料明年一般住宅租金仍會平穩向上，將再升約5至8%，而豪宅租金則漲約3至5%。

另方面，近年官地供應有限，特別是位於市區的可發展用地，該公司萊坊專業服務董事總經理陳致馨建議，政府可進一步降低強拍門檻，以釋出更多土地資源及加快市區重建。政府應優先處理樓齡較高的大廈，除了可考慮降低樓齡介乎50至70年之間的私人物業強拍門檻外，亦可考慮更廣泛地降低非工業區的工廈重建強拍門檻。

寫字樓市場方面，萊坊執行董事及香港區商業物業服務部主管劉柏汶指出，由於2023年影響香港房地產市場的許多不利因素，將持續到2024年，仍然對港島寫字樓市場前景不太樂觀。鑑於2024年新增寫字樓供應量龐大，預期中環空置率將進一步升至前所未有的高水平。預期明年港島區整體商廈租金下跌最多約3%。該行高級董事和九龍區商業物業服務部主管吳志峰則預期明年九龍區租金有望輕微上升達2%。該公司大灣區商業物業服務部董事黃箬濱指，大灣區內主要寫字樓租賃市場受制於供過於求影響，預計明年深圳及廣州的寫字樓租金將跌約2至5%。

本港零售物業市場方面，該行高級董事及商舖部主管麥海倫稱，香港零售市場目前面臨著結構性的改變，與疫情前相比仍有一段距離，一般服裝、皮鞋、手袋等消費項目未能回升，奢侈品消費也未見明顯增長。而餐飲業的收入不理想，故對零售業租戶全年的表現持謹慎態度。預計今年的零售業銷售額將有望升至約4,130億元，明年只會輕微增長至約4,200億元，而租戶整體經營成本上升，可能令淨租金有下調壓力。

至於工業及投資物業市場，萊坊董事及工業部主管陳文定指，今年工業租賃市場在物流和汽車維修行業大量交易的推動下，一般工業物業和現代物流貨倉的租金都繼續錄得上升。中美貿易戰持續，預計2024年工業物業的租金將面臨壓力，令空置率上升。萊坊大中華區投資部主管胡孝直認為，由於融資成本上升和利潤增長不足，今年整體投資氣氛較弱，今年1至12月，投資市場共錄得422億元的交易，按年下跌約35%。展望2024年，預計銀主盤將成為市場的焦點，物業價值將繼續下跌。