陳浩濂：商業數據通或普及應用　詳情將適時公布

為促進數據共享，香港金融管理局去年10月推出「商業數據通」。署理財經事務及庫務局局長陳浩濂回應立法會議員書面質詢時表示，金管局正與其他政府部門探討透過「商業數據通」與「授權數據交換閘」的連接向銀行分享更多數據，以期進一步促進「商業數據通」的普及應用，有關詳情將適時公布。

他指，公司註冊處將於今年12月底，透過政府資訊科技總監辦公室(簡稱資科辦)構建的「授權數據交換閘」，連接金管局的「商業數據通」，讓銀行獲取公司登記冊上有關企業的資料。「授權數據交換閘」將採用資科辦的「共用區塊鏈平台」，確保數據分享記錄不能篡改。

他提到，透過「商業數據通」獲取的公司資料，與現時公司註冊處電子查冊服務下所容許查閱的資料範圍一致，惟沒有估算公司註冊處系統連接「商業數據通」後的數據傳送量及信貸批核總額。

他又指，現時備存在公司登記冊的資料已全面數碼化，並沒有非數碼化的數據。市民可透過公司註冊處的網上查冊中心查閱各項公司資料，包括周年申報表、股東、董事和公司秘書等。公司註冊處將於今年12月27日推出全面翻新的資訊系統，透過單一網上綜合平台，支援公司註冊處的各項業務運作及電子服務。