Mastercard經濟研究所︰明年亞太經濟將保持穩健增長

Mastercard經濟研究所發布來年經濟展望報告，研究指出，由於亞太地區各個經濟體系繼續保持穩定，以及出口和旅遊等關鍵增長動力越趨接近疫情前正常水平，因此宏觀上預計明年亞太區將保持穩健增長，大致上與2023年水平相約。

該機構亦剖析了亞太區內不同的個別經濟體，預測其增長速度存在差異。一方面，新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、台灣和南韓預計呈現增長，而澳洲、中國內地、日本和紐西蘭則預期出現放緩。另外，印度和印尼預計將大致維持在2023年的水平。

隨着疫情造成的經濟波動在2024年逐漸減弱，展望亞太區消費者能將更大部分的支出分配至旅遊和娛樂等非必需的消費開支上。相反，2022至2023年期間，高通脹的出現導致食品雜貨和燃料等基本日常生活消費品(或必需品)佔據了家庭預算較大的比例，消費者因而剩餘較少金錢投放在非必需消費品或額外的消費開支上。另外，該研究所預料明年香港實質消費支出按年上升2%。

另一個需求轉變是相比2023年，亞太區消費者預料將在2024年增加商品消費，標誌着一個新周期的開始，推動商品消費的增長率回升至疫情前的水平，並扭轉2022至2023年期間，隨着經濟在疫後重啟，消費者注重餐飲等關鍵「外出」消費服務，以及「報復式」旅遊的趨勢。