銀行公會夥青協辦「數碼素養學院」　助小學生建理財觀念

今年由銀行公會主辦、青協協辦的「數碼素養學院」，於今日在中環街市舉辦畢業禮，同日亦舉辦「長幼數碼共融社區服務計劃」嘉年華，現場超過100人，場面非常熱鬧。

他指，「數碼素養學院」旨在培育具有責任感的數碼公民，透過培訓課程協助學生建立正確理財觀念，學會如何保護個人私隱和避開網絡詐騙；「長幼數碼共融社區服務計劃」嘉年華則將數碼素養進一步推廣延伸。未來，銀公將繼續推動大眾對保護個人資料的認識、懂得更安全使用日益創新的數碼銀行渠道、產品和服務，助推動銀行業的安全發展。

據悉，「學院」已為來自14間學校超過210位高小學生，提供累積逾1,200小時的培訓課程，教授同學們網上程式設計及透過VR虛擬實境活動的體驗，提升學習動機和參與度，更鼓勵學生提醒家人及身邊的同學，時刻保持警覺，避免誤墮網路陷阱，成為精明的消費者及負責任的數碼公民。銀行公會亦派出義工團隊，講解理財教育、提防詐騙、網絡罪行及保護個人私隱的相關知識，並協助指導學生。