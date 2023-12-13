永輝超市擬售大連萬達商管3.88億股　涉資45億人幣

上海A股永輝超市公布，為盤活公司資產，符合其縮小投資規模戰略，擬向大連御錦貿易出售大連萬達商業管理集團3.88億股股份，佔萬達商管總股本的1.43%，轉讓價格為45.3億元人民幣(下同)。

據公告，轉讓價由大連御錦貿易以現金方式向永輝超市支付，雙方同意轉讓價款共分八期支付，直至2025年9月底為止。據萬達商管截至今年9月底的未經審計財務報表，歸母淨資產為 3,042.68億元，3.88億股的股權對應淨資產為43.54億元，以此為基礎，結合當前市場狀況及競爭態勢等因素，經雙方協商確定交易價格為45.3億元。

不過，內媒資料顯示，大連禦錦貿易主營業務為國內貿易代理等，該公司的唯一股東為北京一方明實資訊技術有限公司，後者由大連一方集團100%持股。值得一提是，大連一方集團的實際控制人孫喜雙與萬達集團董事長王健林關係友好。而永輝超市早於2018年從大連一方集團收購萬達商管約6,791萬股股份，佔當時萬達商管股份總數的1.5%，總收購價僅涉35.31億元。

另有內地報道，萬達商管旗下一筆發行規模6億美元債券展期方案的徵求同意會議結果已出爐，並獲正式通過。該筆債券到期日為2024年1月29日，票面利率7.25%。