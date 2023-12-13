支付平台Adyen：數碼轉型改變品牌與消費者互動習慣

支付平台Adyen預計，踏入2024年，持續的數碼轉型會令營商環境以新穎的方式呈現，改變品牌與消費者之間的互動。我們預計在未來一年，將迎來包括嵌入式支付對電商平台產生改變、便攜式實體支付裝置的興起，以及有效利用支付數據能提升客戶忠誠度

平台指，近年電子商務平台等業務模式迅速發展，使商業生態發生改變，尤其對中小企的營運方式作出了重大影響。為保持領先地位，現今的平台已將焦點放在完善交易流程，以尋求新的收入來源。因此，越來越多平台將支付功能嵌入其服務之中。

傳統而言，平台會將企業用戶轉介給支付服務供應商，讓他們自行設置和管理其支付設定。這個過程的成本高，而且耗時，因此企業非常樂意採用更能整合到其業務流程中的支付解決方案。透過將支付嵌入其服務中，平台可以允許企業用戶簡易地設定其付款設置。這種轉變不僅可提高用戶滿意度及黏度，亦可為平台開闢新的收入來源，讓他們在不斷變化的環境中取得成功。

另外，便攜式實體支付裝置的興起（例如Apple Pay）為企業帶來顯著的優勢。該終端機提供靈活性、符合經濟效益，同時簡化操作，更允許商戶在現有系統內進行定制。這些裝置可簡化支付流程，而且適合多種硬件配置。便攜式支付終端裝置不僅改善交易流程，更重新定義店面的設計。這些支付裝置讓顧客可在店內任何地方付款，因此商戶無需再設立傳統的收銀櫃台。

不少商戶正採用創新的方案，將實體店交易數據與線上顧客資料連結，以方便他們運用第一方支付數據。這種趨勢不僅是技術性轉變，更是策略性轉變，因為它使企業能獨立地利用自身數據，而無需依賴外部來源。因此，持續完善以客為本的數據將成為市場營銷策略的重要一環。

隨着顧客對個人化互動的需求不斷增長，商戶開始了解到數據對於提供個人化體驗、培養客戶忠誠度和滿足客戶不斷變化的偏好方面的潛力。在接下來的一年，將支付數據融合到市場營銷策略中將會是在全渠道零售領域中取得成功的關鍵因素。