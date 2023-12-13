名逸居失守「7球」　兩房戶做價創6年新低

樓價下挫，二手住宅做價不斷下試低位，荃灣名逸居樓價失守「7球」，有兩房戶劈價130萬元，僅以約690萬元售出，創近6年新低價。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯陳凱廸表示，西區加惠臺錄得本月第2宗成交，屋苑2座高層H室，實用面積約633方呎，三房連套房間隔，望山景，叫價約1,138萬元，減價至約1,050萬元售出，呎價約16,588元。

●美聯鄭琨指出，筲箕灣居屋東旭苑B座高層8室，實用面積約650方呎，三房連套房間隔，未補價第二市場叫價約748萬元，議價後以約715萬元成交，呎價約11,000元。

●中原余慕賢表示，薄扶林碧瑤灣26座高層A室，實用面積約976方呎，三房間隔享山景，以1,330萬元連車位沽出，呎價約13,627元。

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九龍區

●香港置業吳志輝表示，荔枝角美孚新邨6期蘭秀街23號中層C室，實用面積約709方呎，三房間隔，放盤約半年減價約113萬元，以675萬元成交，呎價約9,520元。

●中原余社朝指出，九龍塘怡德花園D3座低層A室，實用面積約1,004方呎，三房連套房間隔，累減880萬元，以1,470萬元連租約成交，呎價約14,641元。

●美聯張曉盈表示，長沙灣昇悅居5座極高層C室，實用面積約522方呎，兩房間隔，以800萬元成交，呎價約15,326元。原業主於2015年9月以約770萬元購入單位，是次轉手帳面微賺約30萬元。

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新界區

●中原胡耀祖表示，馬鞍山嵐岸3座中層D室，實用面積約523方呎，兩房間隔，開價約690萬元，議價後以668萬元易手，呎價約12,772元。原業主於2019年以768萬元購入單位，持貨4年帳面蝕讓約100萬元，貶值約13%。

●美聯呂劍偉稱，火炭駿景園1期7座中層A室，實用面積約1,041方呎，三房間隔，以1,328萬元放售，累減170萬元，以1,158萬元成交，呎價約11,124元。原業主於2015年以1,168萬元購入單位，現帳面微蝕約10萬元。

●中原余仲平表示，荃灣名逸居3座高層C室，實用面積約530方呎，兩房間隔，今年9月放盤價820萬元，其後不斷減價，累減約130萬元，最終以690萬元沽出，樓價跌穿700萬元，創屋苑近6年低位，呎價約13,019元。

●美聯潘正道表示，深井豪景花園1座低層D室，實用面積約358方呎，獲外區投資客以338萬元承接，呎價約9,441元。

●中原葉津榮表示，屯門慧景閣低層E室，實用面積約424方呎，兩房間隔，累減103萬元，以415萬元沽出，呎價約9,788元，做價回到2017年水平。

●祥益黃文樂指出，屯門公屋田景邨田裕樓高層7室，實用面積約443方呎，兩房間隔，以200萬元未補價第二市場價成交，呎價約4,515元。

●中原柯勇表示，將軍澳本月暫錄65宗二手買賣，較上月同期急增約41%，將軍澳廣場2座高層E室，實用面積約459方呎，兩房間隔，以685萬元易手，呎價約14,924元。原業主持貨6年帳面需蝕讓約115萬元。

●美聯羅定康指出，將軍澳君傲灣1座低層G室，實用面積約452方呎，兩房間隔，以約680萬元易手，呎價約15,044元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳富康花園7座高層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，累減45萬元，成交價約323萬元，呎價約7,494元。

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