新盤豪宅銷售轉快 馬鞍山及黃竹坑項目均有大碼成交

新盤市場的豪宅交投加快，馬鞍山項目單日沽出兩伙洋房，共涉逾1.2億元。同時，黃竹坑站項目亦有四房單位以逾6,100萬元售出。

●馬鞍山雲海別墅單日沽兩伙洋房 吸金逾1.2億元

●黃竹坑站揚海四房戶逾6,174萬元沽

●天水圍YOHO WEST高層兩房呎價約17,388元

●大埔白石角朗濤單日沽兩伙特色戶 涉逾8,425萬元

●旺角ONE SOHO單日沽兩伙

●長沙灣曉柏峰 會所設住客烹飪專區

●石硤尾緹外推1伙四房大戶周日招標發售

●屯門掃管笏凱和山連平台戶呎價約11,980元

●大嶼山嵐玥明年初現樓登場

新藝控股執行董事陳思遠表示，集團旗下大嶼山嵐玥計劃於明年初以現樓形式推出，而大嶼山第738號項目則可望陸續展開銷售部署。另有其他項目包括坪洲悅晨灣，清水灣3號，大埔第241號項目。