新盤豪宅銷售轉快 馬鞍山及黃竹坑項目均有大碼成交
2023年12月13日 22:01
東網電視更多新聞短片
新盤市場的豪宅交投加快，馬鞍山項目單日沽出兩伙洋房，共涉逾1.2億元。同時，黃竹坑站項目亦有四房單位以逾6,100萬元售出。
●馬鞍山雲海別墅單日沽兩伙洋房 吸金逾1.2億元
新鴻基地產(00016)旗下馬鞍山雲海別墅，周三(13日)連環售出兩座洋房，套現逾1.2億元。最新售出的Camellia Avenue 9號洋房，實用面積3,221方呎，四房三套間隔，連1,223方呎花園，成交價7,867萬元，呎價約24,424元。另一伙為Jasmine Avenue 2號別墅，實用面積2,151方呎三房，連602方呎花園，以4,530萬元成交，呎價約21,060元。
●黃竹坑站揚海四房戶逾6,174萬元沽
嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，周三(13日)增添2宗成交，共涉7,852.32萬元。包括1A座27樓A室，實用面積1,299方呎，四房連儲物室間隔，最新以6,174.1萬元售出，呎價約47,530元。同日亦錄交易告吹，為2A座25樓F室，屬實用面積604方呎的兩房單位，原本於本月5日以1,723.8萬元售出，呎價約28,540元，但交易最新已列明為簽訂臨時買賣合約後未有進展。
●天水圍YOHO WEST高層兩房呎價約17,388元
●大埔白石角朗濤單日沽兩伙特色戶 涉逾8,425萬元
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，周三(13日)透過招標沽出2伙特色戶，共涉8,425.7萬元。包括第7A座16樓A室頂層戶，實用面積1,750方呎四房，連166方呎平台及1,486方呎天台，連同1個車位以4,370.7萬元售出，呎價約24,975元。另一伙為第5座地下B室連花園戶，屬實用面積1,689方呎四房，附1,479方呎花園，連同1個車位售出，成交價4,055萬元，呎價約24,008元。市傳上述兩宗為同一組買家購入。
●旺角ONE SOHO單日沽兩伙
信和置業(00083)及市建局等發展的旺角ONE SOHO，周三(13日)錄得兩宗成交，共涉約1,429萬元。其中，29樓A7室，屬實用面積320方呎一房，連264方呎天台，成交價約774萬元，呎價約24,193元。
●長沙灣曉柏峰 會所設住客烹飪專區
恒基地產(00012)發展的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，周三(13日)繼續軟銷。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，該盤提供多項休閒娛樂設施，會所設有住客烹飪專區「料理工作室」，可容納約15至20人。他相信，項目將近現樓時，銷情會向好。
●石硤尾緹外推1伙四房大戶周日招標發售
嘉里建設(00683)旗下位於石硤尾龍駒道3號的緹外，上載最新銷售安排，將於周日(17日)招標發售第2座的地下A室，實用面積4,431方呎，設有四間套房，連2,137方呎花園。發售當日上午10時起招標，同日中午12時截標。
●屯門掃管笏凱和山連平台戶呎價約11,980元
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，新近沽出第5座1樓L室連平台特色戶，實用面積408方呎，連179方呎平台，成交價488.8萬元，呎價約11,980元，買家為本地年輕夫婦，以120天付款計劃入市。
●大嶼山嵐玥明年初現樓登場
新藝控股執行董事陳思遠表示，集團旗下大嶼山嵐玥計劃於明年初以現樓形式推出，而大嶼山第738號項目則可望陸續展開銷售部署。另有其他項目包括坪洲悅晨灣，清水灣3號，大埔第241號項目。