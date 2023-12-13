美股早段牛皮　輝瑞急挫9%

美國聯儲局公布議息結果前，美股3大指數周三早段個別發展，道指早段曾跌15點，報36,562點；標指升3點，報4,646點；以科技股為主的納指升29點，報14,563點。港股夜期報16,244點，跌32點；高水15點。

雖然市場已一致認定聯儲局已完成加息，但德國商業銀行認為，投資者對於減息的預期時間點過早。該行的利率策略師Hauke Siemssen等人表示，預計美國要到明年7月才會開始減息，而按照芝商所的FedWatch工具分析，交易員估計明年5月減息的機率超過四分之三。

企業消息方面，輝瑞公司預計2024全年收入將達到600億美元，上下浮動15億美元，低於市場普遍預期的631億美元。調整後稀釋每股收益(EPS)預計在2.05至2.25美元之間，遠低於市場預期的3.16美元。輝瑞股價急瀉9%。

電動車公司特斯拉(Tesla)因為輔助駕駛系統技術問題，召回逾200萬輛在美國銷售的汽車。根據監管部門的公告，Tesla將會通過軟件更新，以解決一些系統缺陷，以確保司機在使用輔助系統時保持注意力，避免濫用。Tesla股價早段曾跌1.78%。

社交媒體公司Snap表示，其推出的付費訂閱服務「Snapchat+」已吸引了超過700萬名用戶。該服務允許用戶在社交應用程式Snapchat上使用一些進階工能，包括人工智能(AI)工具。該公司表示，中期目標吸引逾1,000萬名用戶。Snap股價曾升1.64%。

生物製藥公司C4 Therapeutics繼周二暴漲一倍後，於周三早市曾升62%。C4早前與與默沙東簽署獨家許可和合作協議，以開發抗體偶聯蛋白降解藥物(DACs)，這是一種旨在降解癌細胞中引起疾病​​的蛋白質的新興治療模式。