東方日報B1：外資「經」青　狂掟中資股

中央經濟工作會議內容未能振奮人心，外資繼續拋售中資股。滬綜指周三(13日)再度失守3,000點重要心理關口，滬深股通更錄得淨賣出95.89億元人民幣(下同)，為近兩個月最多。收市後出爐的11月份金融數據反映總需求未見起色，政府融資力撐下，新增社會融資規模與新增人民幣貸款仍雙雙差過市場預期。

中央財辦分管日常工作的副主任韓文秀稱，以內地物價較低、中央政府債務水平不高，財政及貨幣政策還有更大空間，並會多出有利穩預期、穩增長、穩就業的政策，謹慎出台收縮性、抑制性舉措，「不能脫離實際，急於求成」。

不過，滬綜指開市即失守3,000點，更以盤中低位2,968點收市，跌1.15%；深成指及深圳創業板指數分別跌1.54%及1.66%，收報9,476點及1,872點；3大指數均下試今年低位。

兩市總成交額約7,685億元，國資基金未有如周一掃入國企交易所買賣基金(ETF)的消息，滬深股通的淨賣出遂沒重演當日由過百億元收斂至30餘億元。截至周三，下半年111個北向通交易日，有68日錄淨賣出，今年外資流入餘額再降至約263億元，比高位少逾80%。

摩根士丹利不否認外資繼續從中資股「走鬼」，指中資股基金本月面對更大贖回壓力，尤其僅能開長倉者，但A股已算好，佔中資股組合28%更是歷來最高，真正被沽出以應對贖回潮是離岸的H股和美國預託證券(ADR，即中概股)。

內需不足使中央憂心如焚，過去象徵消費升級的白酒股集體捱沽，滬市的貴州茅台和山西汾酒分別挫2.92%及3.67%，深市的五糧液和瀘州老窖分別跌3.96%及5.5%。已預告考慮派特別息的茅台收市後確認銀碼為每股19.106元，一共豪擲240億元。五糧液母公司亦擬斥4億至8億元增持公司股份。

事實上，實體經濟運用資金的需求印證工作會議所指的「有效需求不足……社會預期偏弱……國內大循環存在堵點」。上月新增人民幣貸款僅1.09億元，新增社融僅2.45萬億元，均遜市場預期。

新增人民幣貸款裏，居民和企(事)業單位的中長期貸款俱按月回升，1.15萬億元「政府債券」於新增社融裏所佔比重約47%，從10月份約84%顯著回落。不過，澳新銀行高級中國策略師邢兆鵬依然認為，大致上都是靠公共部門融資撐着，民營部門融資降溫，數據令人失望。

同樣惹憂的是，上月M2(廣義貨幣)按年增長10%，M1(狹義貨幣)按年增速卻跌至罕見地低的1.3%，兩者相減之「剪刀差」擴至8.7%，為2022年1月後最大。M1和M2分別反映活期及定期存款，M1放緩拉大「剪刀差」通常被解讀為資金被閒置。邢亦指向經濟增長動力減弱，提高短期內下調存款準備金率的機會。

不過，「接近監管人士」向內媒放風，上月新增人民幣貸款按年下跌，不應忽略當局正全力防範內房債和地方債風險，因此得來不易，而且結構更側重於科技創新、製造業、綠色發展和普惠小微等重點領域；M2增速反映流動性合理充裕。

該人士又說，M1插水不能簡單視作信貸在金融系統空轉，因為「房地產發生重大轉型、地方化(解)債(務風險)推進較快」下，這些實體的活期存款自然較少，而且企業更善於管理流動性，不用太多活期存款。