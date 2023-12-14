【美國議息】聯儲局維持利率不變　料明年減息0.75厘

美國聯儲局公布議息會議結果，一如市場預期維持聯邦基金利率在5.25至5.5厘不變。至於反映聯儲局官員對經濟及貨幣政策走勢預測的「點陣圖」顯示，以中位數計，明年底聯邦基金利率或跌至4.6厘(即介乎4.5至4.75厘)，即當局可能在明年減息0.75厘。消息公布後，道指一度升逾200點。

經濟展望方面，聯儲局官員的中位數預測顯示，明年經濟增長料為1.4%；反映通脹的個人消費開支(PCE)物價指數增幅為2.4%，撇除食品及能源的核心PCE物價升幅預測亦同為2.4%。

嘉信理財香港有限公司理財顧問林長傑表示，投資者愈來愈相信聯儲局沒有必要進一步加息。主流意見認為聯邦基金利率目前水平已足以實現其目標。展望明年，他認為「當局發出的訊息顯示，短期利率將在較長時間內維持在較高水平，但沒有透露太多細節。在過去一年，市場多次率先預期聯儲局會進行減息，結果卻一律失望而回，導致債券孳息率大幅反彈。」

安聯投資全球固定收益首席投資總監Franck Dixmier表示，考慮到就業數據，聯儲局仍應保持警惕。最新的勞工報告反映新增職位和工資的韌性，單位勞動力成本上升所帶來的效應可能在未來幾個月推升通脹，因此聯儲局減息的時機尚未成熟。