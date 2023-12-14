調查：58%香港專業人士料來年獲加薪　惟升幅有限

人才招聘顧問公司華德士香港（Robert Walters Hong Kong）發表的調查顯示，2024年香港專業人士薪酬水平料將停滯，招聘市場復甦緩慢，只有58%專業人士估計明年會加薪，而跳槽的薪酬預期增幅亦較低，從今年平均15至20%，降至明年的僅5至10%，反映就業市場景氣遜色。

華德士指出，由於對全球經濟衰退的擔憂，今年本港就業市場面臨重大挑戰，明年有望出現邊際改善，惟復甦緩慢。預算明年不會加薪的受訪者當中，68%相信其所處的行業或企業受到目前經濟狀況的嚴重影響。當被問及對行業當中工作機會的信心時，只有50%受訪者感到樂觀，較去年12月的63%為低。

僱主方面，雖然超過四分之三（76%）受訪僱主打算在新的一年為員工加薪，但當中81%指幅度將低於6%，反映公司內部採取保守取態，優先考慮成本控制。

調查又顯示，隨着企業需要追趕通脹和業務成本上升，明年香港專業人士的平均薪酬料保持相對停滯。大多數職業的薪酬僅增加1%，建築、房地產和工程除外，明年有機會增3%。同時，部分業務領域如投資銀行等將繼續裁員，以調整過去兩年的過度招聘。

43%僱主正探索使用AI

隨着薪金預期下降，員工更重視工作保障和發展機會。74%正在為積極尋找未來12個月的新工作機會，更好的職業生涯發展（37%）成為推動尋求新工作的主因。華德士香港直言，今年香港的招募重點是中階職位；在高層離職和裁員後，這些職位被較低級人選頂替，反映公司總體希望透過用資歷低一級的人選來取代高階職位，以降低成本。

展望2024年，僱主青睞科技人才，尤其對人工智能（AI）和機器學習需求持續上升；43%受訪僱主已經或正探索使用AI代替日常任務或行政工作。