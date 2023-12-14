鄧建初：港股殘弱不堪　見底回升要看此信號

自從11月17日開始還原印花稅後，港股成交量已較前增加了不少。然而，因為成本問題，轉往花旗國炒股的投資者，習慣了彼邦炒作模式，想要他們再回流本港市場，談何容易？港交所數據顯示，繼去年49間證券行結業後，今年續有30間關門大吉。大量從業員失業，業界情緒悲觀，即使留守崗位的，也表示看不到任何曙光。唯望財金官員獻出良策，對症下藥，令港股起死回生，國際金融中心光彩重現，經濟得以振興。

上周有兩宗令香港鼓舞之消息，一是爭取到內地電池一哥寧德時代落戶香港科學園，二是沙特阿拉伯未來投資倡議硏究所(0FII Institute)的FII Priority亞洲峰會首次在亞洲並選址香港召開。繼美國紐約、英國倫敦之後，香港是第三個舉辦的城市，可見正式承認「紐倫港」的國際金融中心地位。

早前港交所推出首隻沙特交易所ETF在港上市，長遠可引進更多中東資金進駐香港，彌補歐美資金撤離本港股票市場之部分損失。當然，最重要的，是讓香港股票市場恢復生機，各方資金自然就會回來。

股民除了望天打卦外，亦可憑圖表路線圖，判斷股市何時能谷底回升。1997年初哥曾在專欄中利用「三花聚頂」的背馳現象，寫出「熊市來臨」的文章，果然一矢中的，成功測中。時至今日，恒指竟重回四份一世紀前的點數，令股民唏噓不已，亦應驗了初哥常寫的「難為牛熊定分界」大型上落市。

初哥素有估頂摸底之能耐，估計今次見底信號，應是先由成交量漸次增加，逐漸消化歐美撤離之資金。RSI 強弱指數呈現雙底或三底背馳形態，配合陰陽燭利好信號，就可判斷是否到達谷底回升階段。縱是如此發展，但基於沒有歐美資金參與，重回昔日高位並不容易。不過大幅反彈，機會仍是有的。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)