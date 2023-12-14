施羅德：明年應放眼美國以外市場

今年環球股市錄得可觀回報，以美元計算，MSCI全球股票指數至今為止上升9.1%，雖然表面錄得增長，但實際情況並不樂觀。「3D重置」（即人口結構、脫碳以及去全球化）相關的多項因素，正推動一場重大的體制轉變。早在疫情前出現的結構性挑戰，已經變得愈來愈嚴峻。

明年不確定因素將會仍然存在，股市很可能延續波動。但一如既往，「總有牛市存在於某個地方」這句古老的格言可能會被證實是準確的，相信明年環球股票投資者有望在多個領域上獲取豐厚回報。

「3D重置」影響投資行為

過去10年，金融市場最顯著的特徵或許是風險成本穩步下降。自環球金融危機後，各央行政策將利率降至零，對資產價格造成巨大影響，並導致資產價格大幅上漲。及後疫情來襲，以及緊隨的俄烏衝突，這些事件讓積壓已久的壓力釋放出來。事實上，有許多因素造成壓力，但可以歸納為3類，即人口結構限制、脫碳勢在必行，以及去全球化倡議，而3者共同構成「3D重置」。

結合主權債務處於高水平，這些因素已造成供應鏈中斷、推高工資成本及整體物價水平，以及助長民粹主義崛起。環球央行不得不果斷採取行動，大幅上調利率水平，而這種情況似乎會持續一段長時間，難怪令金融市場如此緊張不安。

凡事回頭看，總是一清二楚。回顧2021年之前的10年，投資者只需要做幾件事：購買股票、投資於增長股（尤其是科技股）、主要投資於美國、放下對估值的憂慮和提高槓桿（發債融資）。

投資者只需要遵循這種方法，就能獲益頗豐，而很多投資者確實做到了。但「3D重置」正在進行，對大部分資產類別的投資者均造成重大影響。最明顯的是，現金不再是「垃圾」，銀行存款能帶來可觀回報。

難再複製過往回報表現

股票投資者需要改變思維，包括分散投資於更多不同地區（減少配置美國，提高世界其他地區的配置）；更關注結構性變化的影響，重新關注估值、質素及風險。

正如股神巴菲特經常提醒大家，沽空標普500指數很難。自2010年底以來，以美元計算，標指的累計回報率為340%，歐洲股市為95%，而新興市場股市僅為20%。在同一時期，中國股市錄得負回報。過往表現並不代表將來的表現，而且回報表現未必會重複。

整體而言，美國企業的管理及創新能力仍優於環球大多數市場，而美國商界匯集了一群獨具特色的企業，科技、通訊和醫療保健等高增長行業，在標指中的權重遠高於其他地區。舉例而言，現時資訊科技行業佔標指的28%，而歐洲僅佔6%。

基於以上情況，標指很可能會繼續以高於其他市場的價格進行交易。值得注意的是，美國與世界其他地區之間的估值差距目前處於極端水平。具體而言，今年美國科技「七巨頭」貢獻環球股市的大部分回報，目前的市值已經超過英國、法國、中國及日本的市值的總和。從歷史角度來看，儘管這種兩極化往往會持續很長時間，但在某個時刻，差距會無可避免地縮減。

在剔除「七巨頭」及其他高增長股後，標指的交易價格僅略高於其長期平均水平，實際上，在許多情況下，美國中小型股的估值看似具吸引力。就「七巨頭」而言，儘管它們的股票升幅不如以往，但這些企業仍是獨特的企業，商業模式強大而且利潤豐厚，它們的地位無法輕易取代。

日本英國股市重受青睞

不過，經歷了多年令人失望的回報後，現時或許是關注日本及英國等不受歡迎市場的好時機。1992年日本泡沫經濟爆破，對經濟造成災難性影響，此後日本市場一蹶不振。經歷20年的零通脹及日圓兌每美元貶值50%後，目前日本經濟具有高度競爭力。此外，日本當局意識到，截至今年5月底，日本股市有逾半數公司的交易價格低於其資產價值（即帳面價值低於1）。

因此，日本政府在去年底發布一項指令，「鼓勵」日本企業透過回購或增加派息向股東返還現金，業界亦積極響應政府指令，預計這情況將持續下去。

長久以來，英國股市被視為傳統股市，因為當中的成分股高度集中在能源、礦業、必需消費品及銀行等傳統行業。在過去20年，英國股市表現一直落後於世界指數。監管政策、政府不干預政策及英國脫歐均未能提振英國股市，但若仔細觀察，會發現英國股市存在許多優勢。

企業管治及會計透明度普遍處於最佳水平。富時100指數中的企業，大多數是環球企業，業務廣泛及涉足增長型市場。另尚有約1,800間其他上市公司，其中許多企業被忽視和未被充分研究。

更重要的是，無論是相對於世界其他地區或自身的歷史水平，英國股市的交易價格存在大幅折讓。由於富時全股指數僅以未來一年的盈利為基準，因此，目前市盈率為10倍及股息收益率超過4%。英國股市看似具吸引力。