道指創新高　油金高收

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.92%，報102.91；港匯見7.8106；離岸人民幣(CNH)報7.1391；美元兌日圓處142.75；歐元報1.0884，英鎊報1.2624。金價處2,031.7美元。布油報74.62美元，紐油報69.94美元。比特幣升3.5%，報4.29萬美元。道指期貨升40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水160點。

●美國聯儲局維持利率不變，並議息聲明中暗示加息周期或已結束，市場對於貨幣政策轉向的憧憬刺激美股飆升。道指升512點或1.4%，收報37,090點，打破了2022年1月的紀錄，創下歷史新高；標指收報4,707點，升63點或1.37%；納指收報14,733點，升200點或1.38%。

●【美國議息】聯儲局維持利率不變 料明年減息0.75厘

●金管局維持基本利率5.75厘不變。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,367點，升139點或0.85%。

●12月恒生指數夜期收報16,157點，跌119點，低水72點，成交13,013張。

●紐約期油收報每桶69.47美元，升0.83美元或1.25%；倫敦布蘭特期油收報每桶74.26美元，升1.02美元或1.39%。

●紐約期金收報每安士1,997.3美元，升0.21%；現貨金重上2,000美元。

●英國富時100指數收報7,548點，升5點或0.07%；德國DAX指數收報16,766點，跌25點或0.15%；法國CAC指數收報7,531點，跌12點或0.16%。

●美國11月生產物價指數(PPI)按年增長0.9%，低過市場估計的1%，反映上游物價壓力有所紓緩。

●調查：58%香港專業人士料來年獲加薪 惟升幅有限

●傳華為突破美國5納米封鎖 外媒：仍要克服兩個大障礙

●東方日報B1：外資「經」青 狂掟中資股

●【東方日報產評】華救市力不從心 內需轉弱禍更深