冠中地產賣盤　蕭麗娜購28.3%股權

冠中地產( 00193 )宣布，於12月13日，主要股東AE Majoris Global Investment Limited(由徐穎德全資擁有)與Nichrome Limited訂立股份轉讓文件，AE Majoris同意出售而Nichrome同意購買5,500萬股公司股份，約佔公司已發行股份總數的28.3%，總代價為885.5萬元，即每股股份0.161元。Nichrome由蕭麗娜全資擁有。Nichrome主要從事投資控股。

AE Majoris將不再持有任何股份及不再為公司單一最大股東，而Nichrome將持股28.3%，並將成為公司主要股東及單一最大股東。蕭麗娜將被視為於5500萬股股份(透過Nichrome持有)中擁有權益。董事會預計，變更單一最大股東將不會對集團的日常營運產生任何重大不利影響。

另外，(i)徐穎德已辭任執行董事及董事會主席；及(ii)林耀祖已辭任非執行董事，自2023年12月13日起生效。自同日起，(i)蕭麗娜已獲委任為執行董事、董事會主席及董事會轄下提名委員會成員；(ii)蕭麗雅已獲委任為非執行董事。