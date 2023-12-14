許繹彬：港股恐續低成交　拖磨至年底

雖然本年仍未完結，但從圖表來看，港股已錄得連續5個月下跌，投資者對本年餘下的交易日，相信已不敢再抱太大奢望，只希望不要再一浪低於一浪，若能停止繼續創新低，相信已還得神落。對於今年的最後終結點數，亦沒有太樂觀想法。

最諷刺的是，道指本周受惠於息口已見頂的消息，創下歷史新高，帶動全球股市(除港股外)均迅速重上升軌。在去年高息環境下，港股持續不振，如今息口暫見有回落的希望，一直影響着股樓的香港銀行同業拆息(HIBOR)，本周亦顯見回落，但反觀港股仍躺在泥漿中不能自拔，對任何人而言，真是十萬個為甚麼。

筆者認為，港股低殘已是公開的事實，加上弱勢持續未改，不論機構投資者或散戶，都已對港股前景出現信心危機。儘管市場上有任何好消息，大小投資者均不敢輕舉妄動，相信原因很簡單，就是今年無論在甚麼點數下投資港股，都未見有斬獲。

今年令港股連番受挫的罪魁禍首，相信一定是不斷上升的息口，人民幣急跌及美匯急升，上述因素在今年最後一個月，可以說是全部回穩或有所回落，但港股依然沒有一點起色，只可以用淹淹一息來形容。儘管周二(12日)曾稍作反彈，但成交反而再度萎縮，完全沒有配合走勢，只能純粹視為在跌穿16,000點後，作出輕微的技術性反彈。然而，美股昨天(13日)再次創新高，港股則無故再度下跌，指數又再打回原形，對後市確實不敢再存有太大的想像空間。

筆者相信，臨近年結，港股會繼續呈現反覆，適逢交稅季節及農曆新年將至，市民的流動資金會出現較為緊張的現象，就算港股突然有勢，亦不會輕易投放入股票市場。聖誕假期也將至，外遊意欲相信會比投資意欲為高，在種種迹象下，成交可能會進一步萎縮，此現象可能維持到年尾，投資者不如靜待本年過去，寄望明年。