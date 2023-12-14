港股反彈 ATMXJ漲1至3% 藥股股有追捧

憧憬美國明年減息0.75厘，港股跟隨美股做好。恒生指數升幅擴至超過300點，高見16,577點；暫於16,500點水平爭持。國企指數升70點；科技指數升60點，主板成交150億港元。

大型科網股撐市，小米集團升3%；美團升2.5%；京東集團升2.1%重上紅底；騰訊升1.5%；阿里巴巴升1%。攜程跌1.5%；網易跌1%。

金融股合力撐市，友邦保險飆4.2%；中國平安升2.7%；香港交易所倒升2.5%；招商銀行及中國人壽升2.4%；滙豐控股升1%；工、中、建三大內銀股升0.5%至0.9%。

醫藥股發力，藥明生物彈5.3%；中國生物製藥升4.8%；石藥集團及藥明康德升3.4%；翰森製藥升1.9%；國藥控股升1%。

【09:20】港股反彈 科網股撐市 港交所逆市偏軟

聯儲局一如預期維持利率不變，並預期明年開始減息，刺激美股道指創新高。港股開市向好，恒生指數升190點或1.1%，報16,419點；國企指數高開62點或1.12%，報5,612點；科技指數升46點或1.27%，報3,733點。

大型科網股撐市，美團升1.9%；京東集團升1.7%；小米集團升1%；騰訊升近1%；阿里巴巴升0.2%。攜程跌0.3%；網易跌0.1%。

金融股普遍做好，友邦保險升近2%；中國平安升1.6%；滙豐控股升0.7%；工、中、建、招四大內銀股升0.6%至1%。香港交易所逆市跌1%。