美匯跌至102水平　人幣升破7.13　大行咁睇明年走勢...

美國聯儲局維持利率不變，明年可能減息0.75厘，美匯指數下滑，目前處102.392，人民幣轉強，離岸人民幣(CNH)兌每美元突破7.13關，創12月4日來新高，最新報7.1409；在岸價(CNY)報7.1730；每百港元兌91.4元人民幣。外媒日前報道，國際多家大行近期預測，受惠於聯儲局可能開始減息，人民幣到明年下半年將反彈，不過中期仍受壓。

高盛表示，未來人民幣要實現持續升值，就需要中國經濟增長回暖的敍事更有說服力，以及資產市場前景改善，並提到目前經濟活動數據喜憂參半、樓價持續下跌及通縮壓力持續存在。該行又指，中美兩國之間的利差持續，最終將限制人民幣升值空間。

渣打銀行認為，鑑於經濟基本面差異，中國的通脹料會維持在結構性較低水平，已開發國家的通脹或會持續頑固，導致持續的政策利率差異。即使聯儲局明年開始減息，到2024年底，美元利率仍會明顯高於人民幣利率。

澳新銀行(ANZ)稱，人民幣在2024年有轉機，中國日前召開中央政治局會議，續實施積極的財政政策及穩健的貨幣政策，包括最近圍繞地產行業的政策，應在明年初開始反映在更好的經濟數據上。該行料，聯儲局將在2024年年中開始減息，美元應繼續從高估水平回落，投資組合資金將重新流入中國在岸債券及股票市場。

內媒引述中信證券研報稱，聯儲局12月議息會議持續維持利率不變，符合市場預期。會議聲明、點陣圖和經濟預測均傳遞鴿派信號。主席鮑威爾講話整體偏鴿，提及本次會議討論減息時機問題。該行維持先前判斷，即預計本輪聯儲局加息或已結束，首次減息時機或在明年年中前後。短期來看，預計美匯指數和美債利率將偏弱震盪，美股或延續上漲，但需警惕經濟放緩、業績向下修訂帶來的調整風險。