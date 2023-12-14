【高盛推介】騰訊靠穩 資金流入好倉
2023年12月14日 11:22
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊近日相對靠穩，股價過去1周於300至310元之間上落，現報307.6元，輕微上升約0.2%。
騰訊持續回購，根據報表披露，自普通決議案通過至今，騰訊累計購回1.13億股，佔公司股本1.18255%。
觀察個股輪證資金流向，昨日(14日)有約300萬元流入騰訊認購證，是最多資金流入的個股產品，其認沽證則有約300萬元流走。
北水方面，騰訊持續流出，已連續8日淨賣出，共計23.49億港元。
選擇騰訊認購證要注意部分中期輕微價外證已經累積一定街貨，宜避免這類高街貨產品，可留意低街貨騰訊購(20417)，屬中期證，時間值損耗較低。短線部署可留意中短期貼價購(20625)，是高槓桿產品，適合短線部署。
看淡騰訊可留意輕微價外、高槓桿沽(21598)，是3個月期以上最高槓桿產品之一，此認沽證換股比率50兌1，敏感度較高，是高槓桿、高敏感度的選擇。
騰訊購20417，行使價360.2元，2024年5月28日到期，實際槓桿8倍，中年期、低街貨。
騰訊購20625，行使價333.2元，2024年2月26日到期，實際槓桿11.9倍，中短期貼價、高槓桿。
騰訊沽21598，行使價280.68元，2024年3月22日到期，實際槓桿8.9倍，3個月期以上最高槓桿產品之一。
騰訊沽18521，行使價268.68元，2024年5月23日到期，實際槓桿7.2倍，中年期、時間值損耗較低。
騰訊牛熊證條款：
騰訊牛58486，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，槓桿比率14.6倍。
騰訊牛65480，收回價270元，行使價267.2元，換股比率500，槓桿比率7.5倍。
騰訊熊52287，收回價340元，行使價343元，換股比率500，槓桿比率8.8倍。
騰訊熊50984，收回價350元，行使價352.8元，換股比率500，槓桿比率7.2倍。
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