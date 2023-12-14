【高盛推介】騰訊靠穩　資金流入好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊近日相對靠穩，股價過去1周於300至310元之間上落，現報307.6元，輕微上升約0.2%。

騰訊持續回購，根據報表披露，自普通決議案通過至今，騰訊累計購回1.13億股，佔公司股本1.18255%。

觀察個股輪證資金流向，昨日(14日)有約300萬元流入騰訊認購證，是最多資金流入的個股產品，其認沽證則有約300萬元流走。

北水方面，騰訊持續流出，已連續8日淨賣出，共計23.49億港元。

騰訊購20417，行使價360.2元，2024年5月28日到期，實際槓桿8倍，中年期、低街貨。

騰訊購20625，行使價333.2元，2024年2月26日到期，實際槓桿11.9倍，中短期貼價、高槓桿。

騰訊沽21598，行使價280.68元，2024年3月22日到期，實際槓桿8.9倍，3個月期以上最高槓桿產品之一。

騰訊沽18521，行使價268.68元，2024年5月23日到期，實際槓桿7.2倍，中年期、時間值損耗較低。

騰訊牛熊證條款：

騰訊牛58486，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，槓桿比率14.6倍。

騰訊牛65480，收回價270元，行使價267.2元，換股比率500，槓桿比率7.5倍。

騰訊熊52287，收回價340元，行使價343元，換股比率500，槓桿比率8.8倍。

騰訊熊50984，收回價350元，行使價352.8元，換股比率500，槓桿比率7.2倍。

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