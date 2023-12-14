安本：聯儲局或明年中首次減息　債券及科技股料利好

美國聯儲局是次維持利率不變，並可能在明年減息。安本多元資產投資總監Ray Sharma-Ong表示，目前通脹放緩、工資通脹下降以及通脹預期降低的趨勢，為聯儲局暫停加息提供有利條件，聯儲局正逐步接近承認緊縮周期終結。

他指，聯邦公開市場委員會(FOMC)的聲明和經濟預測，比市場預期的更為鴿派，主要表現在三個方面。聯儲局預計2024年將出現三次減息，而市場預計只有兩次減息；聯儲局表示樂觀地認為2024年底通脹將接近目標，並已在其經濟預測中反映，11名局內成員預計2024年底核心個人消費開支(PCE)將為按年2.3至2.4%的增長率；主席鮑威爾表示，對通脹將繼續下降以及勞動力市場和經濟活動將逐步放緩的情況充滿信心。

他表示，儘管近期金融環境有所放緩，但鮑威爾並未作出反應，這表明在2023年9月及11月發生時的過度緊縮更令人擔憂。在這種背景下，該行預計2024年將有三次減息，首次降息將在2024年中期進行，其後每季度(2024年9月和12月)進行後再次減息。

Ray Sharma-Ong提到，由於下一次聯儲局會議要到2024年2月才召開，這次釋放的鴿派信號為風險資產的表現提供空間和時間，將鼓勵更多資金流入到債券和股票市場中。

該行認為，美國國債孳息率將有可能從目前水平進一步下降。除了債券因收益率下降而受惠外，並有利於長存續期股票和高科技股票的地區，並將有利於南韓和台灣等地區以及亞洲房地產投資信託等行業。

他表示，隨着預期的美國收益率下降，美國和亞洲利率之間的利差將收窄，將有利於高波動性和更高收益率的亞洲貨幣。該行預計韓圜、新台幣和泰銖等貨幣將表現出色。

該行並預計，亞洲股票市場表現將會改善，在美國經濟增長放緩的同時，亞洲經濟也能保持穩定增長，料相對美國強勁且持續增長的地區如印度等將表現出色。