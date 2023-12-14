股市創新高迎接快樂聖誕？美國零售商有苦自己知...

儘管美股道指再創新高，惟實體經濟卻弱不禁風。從紐約第五大道的高檔名店如Bergdorf Goodman都接連推出折扣，反映中產消費力正在萎縮，就連零售旺季聖誕節的銷情亦可能陷入低迷。

外媒報道，巴克萊銀行周三(13日)公布的最新美國信用卡數據顯示，11月消費者在奢侈品的支出仍為負增長，繼10月下降14%之後，上月再減15%。分析師表示，這一表現並沒有為第四季帶來太多樂觀的看法，因為美國疲弱的趨勢，讓人們對奢侈品牌在這段期間內的表現持謹慎態度。

花旗同日公布的信用卡數據顯示，繼10月降11.4%之後，11月高級時裝消費按年減9.6%，其中百貨公司和網購的降幅更大，11月按年大減13%。

奢侈品產業原本就因通脹蒙上陰影，美國和歐洲消費者收緊了銀包。Alix Partners顧問Olivier Abtan表示，去年的採購訂單是消費者在疫後長達數個月的揮霍之後，產業開始降溫之前就已經發出。與正常水位相比，奢侈品產業在本季開始時，庫存就已經過剩。消費支出下滑出現在關鍵的年底旺季，以過去的表現來看，11月和12月的銷售額通常佔全年的25%。Olivier Abtan指出，對於奢侈品牌來說，今年恐怕不會迎來一個美好的聖誕節。

自今年8月初以來，LVMH集團、開雲集團(Kering)及Burberry等奢侈品牌公司的股價分別下跌了12%、23%及33%；電子商務營運商Farfetch的股價更是重挫9成。持有LVMH股票的百達資產管理高階品牌主管Caroline Reyl表示，已經知道美國消費者將保持理性，零售商必須適應這一情況。