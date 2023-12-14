致同：35%受訪家族辦公室冀增區塊鏈技術投資

致同(香港)會計事務所發表《在資產和財富管理的新時代中競逐增長》。

報告指出，雖然財富管理行業中領導地位的競逐激烈，但香港擔當獨特的「超級聯繫人」角色，是連接中國內地與全球市場的重要樞紐，香港具備充份優勢把握大灣區經濟蓬勃發展，所帶來的財富管理需求增長的機遇，其優勢在跨境理財通優化、家族辦公室蓬勃發展，以及虛擬資產生態圈和新興市場崛起下尤其明顯。

虛擬資產方面，報告指有35%受訪家族辦公室希望增加區塊鏈技術投資(blockchain)、有27%則冀增加加密貨幣投資，展望將來他們應會改變資產配置組合，本港亦有優勢成為虛擬資產中心。

至於比較香港及新加坡在發展家族辦公室有何優勢，致同指香港在申請家族辦公室優惠方面較為寬鬆，因新加坡申請相關優惠必須要為稅務居民；同時香港接受境內外公司作為資產持有工具。

不過他們認為香港在硬件上可以借鏡新加坡，包括是改善機場配套等，另人才流失都是影響家族辦公室落戶香港的原因。

該行又指，內地經濟放緩以及地緣政治緊張均會嚇退外資，因香港是自由經濟體，但資金流出毋須太過恐慌，目前香港資產管理行業最重要是要保持競爭力。