【高盛推介】手機設備股升逾4至6% 留意活躍條款
2023年12月14日 13:16
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高盛(亞洲)有限責任公司：中國信息通信研究院公布數據顯示，內地10月手機出貨量按年增19.7%。手機設備股向好，小米、舜宇光學及瑞聲今早(14日)分別上升逾4%、5%及6%。瑞聲更見23.85元的近年半高位。
有市場研究機構數據顯示，小米11月手機市佔率位列國產品牌第一，亦有報道指小米汽車將於本月底開發布會。
有券商發表報告相信需求回穩及平均售價改善，上調舜宇光學評級及目標價。
行使價18.9元附近是現時最活躍的小米認購證條款，屬輕微價外而且是面值最低的條款，非常突出，當中可留意小米購(21116)，是低街貨選擇。貼價證可留意小米購(19634)，年期較短因此槓桿較高，是3個月期以上最高槓桿產品之一。
看淡小米則可留意低面值、高槓桿小米沽(21046)，屬中期價外證，是行使價10元以上最高槓桿產品之一，適合短線部署。
小米購21116，行使價18.9元，2024年9月25日到期，實際槓桿4.6倍，活躍條款、低面值、低街貨。
小米購19634，行使價16.9元，2024年4月25日到期，實際槓桿5.8倍，3個月期以上最高槓桿產品之一。
小米沽21046，行使價11.78元，2024年6月20日到期，實際槓桿5.6倍，行使價10元以上最高槓桿產品之一。
看好舜宇可留意貼價購(18764)，是高敏感度產品，更緊貼正股變化；看淡舜宇的投資者，現時只有2隻認沽證屬3個月期以上，可留意貼價沽(16315)，亦是槓桿較高的一隻。看好瑞聲則可留意價內購(19611)。
舜光購18764，行使價75.05元，2024年7月23日到期，實際槓桿3.6倍，貼價、高敏感度。
舜光沽16315，行使價75元，2024年4月5日到期，實際槓桿3.7倍，3個月期以上產品最高槓桿。
瑞聲購19611，行使價19.02元，2024年3月25日到期，實際槓桿3.5倍，價內。
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