中原按揭：港按息料先橫行一段時間　未必可即時同步調減

美國聯儲局凌晨宣布2023年第8次，亦是今年最後一次的議息會議結果，公開市場委員會成員一致通過維持聯邦基金利率介乎5.25至5.5厘，符合市場預期，是連續三次會議按兵不動。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，美國通脹率正在逐步回落，美國亦預期毋須進一步加推緊縮政策，遂維持利率不變；相信美國這次加息周期之息率已見頂，加息行動結束，息率將會進入一個橫行時期，美國已表明未來應開始討論放寬貨幣政策，並預期明年減息可達0.75厘，且料美國息率將於明年第2至3季開始掉頭回落。

港息方面，具指標性的滙豐銀行宣布維持最優惠利率(P)於5.875厘不變，料其他銀行將陸續跟隨，市場新造按息維持主要為4.125厘水平。王指出，儘管美國明年有機會掉頭減息，本港最優惠利率仍較大機會先橫行一段時間，未必可即時跟隨美息掉頭回落。

她分析原因指，這次加息周期本港最優惠利率累計加幅僅0.875厘，對比美息加幅達5.25厘，港P加息幅度少於美息達4.375厘，當美國減息，以港P現時水平未必有即時跟隨下調需要；現時港元拆息仍高於按息，基本上加息壓力尚未解除，故未有跟隨美息回落的條件。當明年美息回落，港元拆息料亦可下跌，而未來何時減P亦視乎港元拆息回落幅度，相信需待拆息跌回至低於按息水平，銀行才有機會因應資金成本及業務取態考慮減P，又或下調樓按息率。

王表示，過去兩年，加息因素持續影響樓市，樓價累積下跌約2成，明年按息雖然未必可即時同步跟隨美息下降，但市場已逐步適應息率正常化，由過往超低息水平邁向正常化息率，現時已處加息期之頂，但市場按息4.125厘與30年平均按息約4.19厘水平相若，明顯低於過往加息見頂時期之息率。

市場已預期具周期性的息率未來將向下而非向上，而拆息回落亦可改善銀行借貸成本及企業借貸支出，明年息率將向下的預期下，息率對樓市將由利淡轉為利好因素，有助整體樓市氣氛改善。王預期，明年2024年內本港之新造按息有機會回落至4厘以下水平。

她續指，在是次加息周期，市場以H按息為主流計，本港樓按息率由2022年約1.5厘逐步上升至現為4.125厘為主，加幅累達2.625厘，加幅分別來自以下三項：最優惠利率之加幅共0.875厘；拆息(HIBOR)升幅共1厘，升至按息觸及以P按息計之封頂息率；銀行先後上調新造按息累計達0.75厘。

以現時市場新造按息主流低至H+1.3厘、封頂息率P-1.75厘(P：5.875厘)/P-2厘(P：6.125厘)計，1個月拆息需降至低於2.825厘，市場按息才可跌穿封頂息率，由於拆息在一段時間仍會維持於4厘多至5厘附近水平，故此未來首階段需待最優惠利率下跌，又或銀行下調新造樓按息率，市場按息才會掉頭回落。