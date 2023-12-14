道期漲81點 油價升逾1% 聚焦歐央行及英倫銀行議息

美匯指數報102.267；港匯見7.8092；離岸人民幣(CNH)報7.1391；美元兌日圓報141.66；歐元處1.09；英鎊報1.2626。金價報2,038.37美元。油價升逾1%，布油報75.14美元，紐油處70.22美元。比特幣微跌，報42,949美元。道指期貨升81點。

焦點數據：

20:00 英國官方指標利率

21:15 歐元區官方指標利率

21:30 美國11月零售銷售

21:30 美國11月出口物價

21:30 美國11月進口物價

21:30 美國申領失業救濟人數

●恒生指數全日收報16,402點，升173點或1.1%，主板成交逾1,022億港元。創科升10%，冠藍籌。

-大行報告：美銀上調舜宇光學評級及目標價

-IIF：首11個月外資由中國市場撤走逾6000億。

港美息口去向：

●金管局：港元拆息往後一段日子或仍處較高水平。

●滙豐維持最優惠利率5.875厘不變。

●恒生維持港元最優惠利率5.875厘。

●中銀香港維持港元最優惠利率不變。

●經絡：料本港加息周期見頂，明年上半年息口橫行。

●中原按揭：港按息料先橫行一段時間，未必可即時同步調減。

●中原陳永傑：樓市明年首季成交量現小陽春。

●長實郭子威：今季樓價走勢料平穩，明年波幅半成。

●利嘉閣按揭：拆息回落至3厘以下港銀才會減P。

●布少明：聯儲局言論「放鴿」，估明年樓價有望升5%。

●畢馬威：不認為聯儲局短期內減息。

●安本：聯儲局或明年中首次減息 債券及科技股料利好。

●耶倫：美國通脹明年底料回落至2%。

●美元弱亞幣彈起！韓圜及泰銖漲2%，YEN價見5.5

●美匯跌至102水平，人幣升破7.13，大行咁睇明年走勢...

香港經濟：

●亞洲公司治理排名出爐！香港首次跌出三甲，排名20年新低。

●貿發局：今年本港出口料跌7至9%，明年反彈4至6%。

●致同：35%受訪家族辦公室冀增區塊鏈技術投資。

外地經濟：

●股市創新高迎接快樂聖誕？美國零售商有苦自己知...

●巴西央行連續第4次減息半厘，符合預期。

●IMF：須設立規則及配套防範加密貨幣風險。

●澳洲11月失業率升至3.9%，高過預期。