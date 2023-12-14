港府：依應計制編製帳目　2022至23年度錄2943億虧損

港府政府公布按應計制編製的2022至23財政年度綜合帳目。按應計制編製的綜合財務表現表錄得2,943億港元虧損，現金收付制帳目則錄得1,223億元赤字。這主要是由於計及外匯基金的虧損及投資回報的入帳時間差異。

按應計制編製的綜合財務狀況表顯示，截至2023年3月31日，政府的資產淨值為17,396億元，當中包括三項儲備：一般儲備(4,923億元)、外匯基金儲備(6,389億元)及資本開支儲備(6,084億元)。儘管如此，政府可動用的現金資源仍然是財政儲備。截至2023年3月31日，政府的財政儲備為8,348億元。

政府發言人稱，截至2023年3月31日，政府的一般儲備為4,923億元，較現金收付制帳目所示的8,348億元財政儲備少3,425億元；有此差異，原因是應計制帳目所示的政府財務資產淨值計及政府的負債，例如已發行的政府債券、公務員的退休金準備及員工尚餘假期準備，而部分負債被政府在香港鐵路有限公司及機場管理局的投資等財務資產抵銷。

政府發言人解釋，總值3,364億元的政府債券，是指根據政府綠色債券計劃及政府債券計劃發行的債務工具。現值10,154億元的退休金準備，是指政府依法給予公務員退休金而承擔的負債。

他續稱，除在按應計制編製的綜合財務狀況表中顯示的政府負債外，應計制帳目亦披露政府的10,762億元承擔餘額(主要涉及基本工程)，以及政府對多項計劃所作的2,749億元保證。