寶馬山花園海景兩房僅1338萬元拍出　低估價27%

環亞物業拍賣區蘊聰表示，周四(14日)共沽出3項物業，其中以北角半山豪宅寶馬山花園競爭最激烈，該單位為11座高層A室銀主單位，開價1,268萬港元，獲兩組客爭購，最終被搶高70萬元，以1,338萬元賣出。

該單位擁煙花海景，實用面積約843方呎，套兩房間隔，是次為翻拍，開價較之前減112萬元，成交呎價約15,872元，屬港島區中小型單位價位。該單位個別銀主網上估價約1,828萬元，呎價約21,684元，最新做價低約490萬元或約26.8%。資料顯示，物業原業主於2014年以約1,600萬元購入，9年後單位現帳面貶值約262萬元或約16.4%。

同場亦售出堅尼地城太生大廈低層D室銀主盤，實用面積約292方呎，以305萬元推拍，有兩組買家競逐，並搶高20萬元或約6.6%，以325萬元賣出，呎價約11,130元。

另外，也賣出柴灣公屋翠灣邨翠壽樓高層1室，承受託人命推出拍賣，單位實用面積約443方呎，未補價第二市場開價198萬元，獲兩組客出價競投，以208萬元沽出，呎價約4,695元。