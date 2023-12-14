【出招救樓市】北京、上海相繼推出買樓優化政策

北京、上海相繼推出買樓優化政策。當中北京市住房及城鄉建設委員會，連同國家稅務總局北京市稅務局、中國人民銀行北京市分行、國家金融監督管理總局北京監管局、北京住房公積金管理中心五部門聯合發布《關於調整優化本市普通住房標準和個人住房貸款政策的通知》。

《通知》規定，延長最長貸款期限至30年。取消樓價過快上行階段北京市對房貸年資的從嚴管控，由目前最長25年恢復至30年。人民銀行北京市分行表示，以貸款金額100萬元、利率4.2%(目前最新一期五年期以上LPR)為例，期限從25年延長至30年，按照等額本息還款法，每月可以少還499元，減輕每月還款壓力，釋放消費潛力。

至於上海，首先，首套房屋商業性個人房屋貸款利率下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率(LPR)減10點子，最低首付款比例調整為不低於30%。其次，二套房屋商業性個人房屋貸款利率下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率(LPR)加30個基點，最低首付款比例調整為不低於50%。

同時，為支持推廣「五個新城」及南北轉型重點區域高品質發展，促進產城融合、職住平衡，在自貿區臨港新片區以及嘉定、青浦、松江、奉賢、寶山、金山6個行政區全域實施差異化政策，二套房屋商業性個人房屋貸款利率下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率(LPR)加20點子，最低首付款比例調整為不低於40%。