日本促手握113萬億資產散戶入股市　日股有排升？

外媒報道，日本將於2024年1月起永久取消當地個人儲蓄帳戶的股票利得稅及資本利得稅，希望促散戶投資者將儲蓄投入股市與基金。目前，市場正在觀察手握2,100萬億日圓(113.19萬億港元)的金融資產、俗稱「渡邊太太」的日本散戶大軍，會否成為推升日股的新動力？

報道指出，日本家庭仍持有2,100萬億日圓的金融資產，逾半屬現金及存款。相比之下，美國及英國家庭分別持有13%和31%的存款。立體一點來看，「渡邊太太」們可銀行存款(幾乎零利息)買入蘋果公司、微軟及沙特阿美的全部股票。

以前，在日本物價停滯甚至下跌時，「渡邊太太」傾向持有大部分現金及儲蓄是合理選擇，惟過去幾年愈來愈多日本公司加價，渡邊太太們正面臨關鍵的投資時刻。

Arcus Research駐東京分析師Peter Tasker稱，若「渡邊太太」不想現金貶值，將不得不好似全球其他投資者一樣，投資股票或房地產。報道認為，日本家庭僅將24%資產投入股市，遠低於英國的54%及美國的75%。

事實上，「渡邊太太」(Mrs.Watanabe)起源於經濟學人雜誌，渡邊在日本是常見姓氏，在低利息時代，不乏日本家庭主婦藉炒匯等理財方法增加收入。後來用於形容透過借入低息日圓兌換成外幣，再投資高收益的海外資產而賺取利差的炒匯日本散戶。於2000年代初，上述日本散戶成為全球呼風喚雨的生力軍。