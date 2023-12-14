荃灣映日灣三房售1318萬　一手業主4年蝕143萬沽

二手蝕讓情況普遍，半新盤「最傷」，荃灣映日灣有高層三房單位以約1,318萬元沽出，原業主一手購入持貨4年，帳面蝕約143萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●中原歐陽振邦透露，西九四小龍之一的泓景臺，2座中層B室，實用面積約680方呎，採三房套房間隔，座向正東方，望內園景，放盤多時，以約997萬元沽出，創屋苑同類型單位近5年新低，實用呎價約14,662元。原業主於2010年7月以約595萬元購入單位，持貨13年，是次轉手帳面獲利約402萬元或68%。

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新界區

●利嘉閣蕭浩麟透露，該行高級客戶董事邱嘉殷新近促成青衣明翹匯2A座高層E室的二手成交，單位實用面積約299方呎，一房間隔，享山景，原開價約460萬元放售，最終以約420萬元易手，實用呎價約14,047元。原業主於2019年以約484萬元買入單位，現轉手帳面蝕讓約64萬元或約13%。

●中原伍潔玲指，荃灣映日灣2座高層A室，實用面積690方呎，採三房套房連儲物房間隔，去年開價1,680萬元放售，經多番議價後以最新以1,318萬元成交，實用呎價約19,101元。買家為新婚夫婦。原業主於2019年9月以1,461萬元一手買入，帳面蝕讓約143萬元，單位貶值近一成。

●世紀21奇豐陳偉康指，粉嶺牽晴間2座高層A室，實用面積約393方呎，兩房間隔，望開揚內園景，原叫價約540萬元放盤，累減70萬元後，以約470萬元獲承接，實用呎價約11,959元。原業主於2020年8月購入上址，當時作價約470萬元，帳面屬平手，實質蝕裝修費及手續費離場。

●世紀21天生置業黃敬文指，屯門瑜翠園8座低層B室，實用面積約686方呎，三房間隔，座向西北望園景，原叫價約620萬元放盤，最新分別以100萬元售出車位，及390萬元沽出單位，實用面積呎價約5,685元，較銀行估價低25%。原業主早於1997年8月購入上址，當時作價約470萬元，現時轉手帳面僅賺20萬元或約4%。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山錦英苑G座中層07室，實用面積約645方呎，三房間隔，日前議價後以居二市場價約410萬元易手，實用平均呎價約6,357元。新買家為用家，原業主於1991年以約66.6萬元購入，持貨32年，轉手帳面獲利約343.4萬元或約逾5倍。

●中原蔡堅濤稱，上水彩蒲苑B座中層13室，實用面積約363方呎，兩房間隔，開價約350萬元放售，議價後以自由市場價約310萬元獲承接，實用平均呎價約8,540元。新買家為上車客，原業主於2009年以約118萬元購入單位，持貨約14年，轉手帳面獲利約192萬元或約1.6倍。

●美聯羅定康稱，將軍澳蔚藍灣畔1座極高層連天台戶，實用面積約491方呎，屬兩房改一房連間隔，屬罕有連天台放盤，新近以約780萬元成交，實用呎價約15,886元。原業主於2009年4月以約307萬元購入上址，持貨約14年，帳面賺約473萬或1.54倍。

●美聯陳少鴻指，馬鞍山中心4座高層C室，實用面積約375方呎，兩房間隔，享全海景，裝潢企理，早前以約650萬元放售，議價後以約630萬元成交，實用呎價約16,800元。買家為區內租客，現「轉租為買」。原業主於2014年以468.8萬元購入該單位，帳面獲利約161萬元。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山富安花園16座高層G室，實用面積約485方呎，兩房兩廳間隔，座向東南，望山景，單位以居二市場價280萬元放盤半年，最新以約268萬元成交，實用面積呎價約5,526元。原業主於2012年5月以約150萬元購入上址，持貨11年，轉手帳面獲利約118萬元或79%。

●祥益地產黃文樂指，屯門居屋兆軒苑A座高層16室，實用面積約598方呎，三房兩廳，新近以自由市場價428萬元易手，實用呎價約7,157元。

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