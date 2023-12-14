買新盤設置業優惠成風潮！睇睇有咩送？

新界上車盤首兩輪銷售錄得接近沽清後，緊接的第三輪銷售已經截票，最終再錄過萬張入票。發展商聯同多間代理密密送出各項置業優惠搶客，各項優惠涵蓋餐飲、家具、旅遊套票等。

●天水圍YOHO WEST第三輪銷售截收逾1萬票

●將軍澳海茵莊園一房售512萬元

●啟德維港1號個半月內錄得46宗成交

●黃竹坑站港島南岸第2期揚海個半月內沽26伙

●港島南岸第1期晉環增添1宗終止交易

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周四(14日)錄得終止交易個案，涉及單位為第1B座40樓A室，實用面積919方呎，三房間隔，曾於2021年5月以3,501.3萬元售出，當時呎價約38,099元。該盤本月至今累錄8宗終止交易個案。

●香港仔澄天向代理送首映禮門票

●恒基6盤夥香港置業送旅遊套票

●中原為西南九龍維港滙新買家送家具禮券

●會地8個樓盤夥中原送出聖誕餐飲禮券

中原地產最新公布，為會德豐地產旗下8個指定項目推出聖誕置業優惠。中原地產九龍董事劉瑛琳表示，由即日起至12月31日，經該行購買啟德MONACO以及鄰近藍田港鐵站的藍田KOKO HILLS等，首10名買家均可獲贈價值約2.2萬港元的豪華聖誕餐飲禮券。