買新盤設置業優惠成風潮！睇睇有咩送？
2023年12月14日 22:01
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新界上車盤首兩輪銷售錄得接近沽清後，緊接的第三輪銷售已經截票，最終再錄過萬張入票。發展商聯同多間代理密密送出各項置業優惠搶客，各項優惠涵蓋餐飲、家具、旅遊套票等。
●天水圍YOHO WEST第三輪銷售截收逾1萬票
新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，第三輪銷售已於周四(14日)下午2時截票。發展商公布，經核數共接獲10,260票，接周六(16日)以價單形式發售280伙計，超額認購逾35倍。資料顯示，即將發售的單位涵蓋開放式至三房間隔，折實價介乎321.73萬至895.08萬元，折實呎價由10,569至15,776元，折實平均呎價約12,464元。
●將軍澳海茵莊園一房售512萬元
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，周四(14日)以512萬元售出2座19樓A6室，為實用面積283方呎一房，呎價約18,092元。
●啟德維港1號個半月內錄得46宗成交
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，11月至今累計沽出46伙，成交價介乎710.4萬至3,600萬元，總成交金額逾5.5億元。中原地產東南中九龍區營業董事李玉祥表示，深受專才客歡迎的啟德新區，11月至今累積錄得148宗一手成交，當中106宗均屬跑道區新盤，佔比72%。
●黃竹坑站港島南岸第2期揚海個半月內沽26伙
嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，自11月至今累計錄得26宗成交，套現逾7.45億元。當中包括價單形式出售18伙及標招賣出8伙。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，揚海連接的地標商場THE SOUTHSIDE已作首階段試業，市場預期香港將跟隨美國減息，各種利好的因素刺激下，相信項目會繼續錄得成交。
●港島南岸第1期晉環增添1宗終止交易
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周四(14日)錄得終止交易個案，涉及單位為第1B座40樓A室，實用面積919方呎，三房間隔，曾於2021年5月以3,501.3萬元售出，當時呎價約38,099元。該盤本月至今累錄8宗終止交易個案。
●香港仔澄天向代理送首映禮門票
英皇國際(00163)旗下香港仔澄天聯乘英皇電影，向地產代理送出最新電影首映門票。該集團副主席楊政龍表示，由即日起促成該樓盤成交的代理，將可獲得於下周三(20日)晚上在大圍圍方的英皇戲院Plus+舉行的首映禮門票，優惠名額有限，送完即止。
●恒基6盤夥香港置業送旅遊套票
恒基地產(00012)旗下6個樓盤於周四(14日)公布夥拍代理行推出全新置業優惠。香港置業行政總裁馬泰陽表示，由即日起至12月31日，經該行購買啟德天瀧，鰂魚涌THE HOLBORN，上環CAINE HILL，旺角利奧坊‧曦岸，利奧坊‧凱岸及利奧坊．壹隅的一手住宅單位之各首3名買家，可獲贈價值約1萬港元的旅遊套票，優惠合共總值約18萬港元。
●中原為西南九龍維港滙新買家送家具禮券
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙，開售至今(14日)已售出1,062伙，而單計今年則已沽出252伙，本年銷售總額逾57.1億元。項目最新公布聯同中原地產推出聖誕置業優惠，由即日起至12月31日，經該行購入維港滙任何期數的首5名三房及四房買家，可獲贈價值約1.68萬元的家具禮券，優惠總值約8.4萬元。
●會地8個樓盤夥中原送出聖誕餐飲禮券
中原地產最新公布，為會德豐地產旗下8個指定項目推出聖誕置業優惠。中原地產九龍董事劉瑛琳表示，由即日起至12月31日，經該行購買啟德MONACO以及鄰近藍田港鐵站的藍田KOKO HILLS等，首10名買家均可獲贈價值約2.2萬港元的豪華聖誕餐飲禮券。