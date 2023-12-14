恒大售上海停工項目予央企光大　僅套現2000萬人幣

恒大現把持有項目的實體——上海恒耕置業的30%股權讓給光大，表面上代價6.6315億元人民幣(下同)，但其中6.4315億元用於清償公司對恒耕和光大的往來款債權，其餘2,000萬元才是恒大自己落袋用來保交樓。出售事項的所得款現金將作為本集團保交樓用途。

據恒大公告，上海北外灘項目位於上海虹口區北外灘街道63街坊，地皮面積為1.2545萬方米，而規劃的建築面積為4.5萬方米，其中住宅佔2萬方米、商場及寫字樓佔2.5萬方米。另外，約5,600方米為保留保護歷史建築，須改造利用與周邊空間協調。

重點在於項目公司在2020年9月底才成交，「一直處於停工狀態」。公告稱「本集團流動性問題對項目開發和進度造成負面影響。上海北外灘項目土地因長期閑置，已收到相關土地部門發出的閑置土地調查通知書，項目存在土地閑置行政處罰及面臨收地的風險」，因此退出項目可盤活資產，提供保交樓資金。

恒大預計今次交易會錄得5,500萬元虧損。交易作價乃各方公平磋商後，參考集團對項目鄰近地皮價值的評估，以及當前中國房地產市場的總體情況而釐定。