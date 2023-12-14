北京能源國際斥不逾8.13億澳元向BP購太陽能發電場
2023年12月14日 23:14
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北京能源國際(00686)公布，於二零二三年十二月十四日(交易時段後)，買方、該公司(作為買方擔保人)、賣方及賣方擔保人訂立買賣協議。據此，賣方有條件同意出售及買方有條件同意購買銷售股份，總代價不超過8.13億澳元。
項目控股公司各自為於澳洲註冊成立之公司，並為相應項目集團之控股公司。項目集團主要從事太陽能發電場及BESS的開發、建設及運維。
董事會認為，收購事項將與本集團現有清潔能源發電站組合互為補充，以進一步拓展該集團於清潔能源行業之業務規模，從而為股東賺取更大回報。
賣方為Lightsource Asset Holdings、West Wyalong HoldCo 1、Woolooga HoldCo 1及Lightsource Australia FinCo；賣方擔保人由Lightsource BP Renewable Energy Investments Limited(「Lightsource BP」)最終擁有。Lightsource BP為一間全球太陽能發電場的開發商。