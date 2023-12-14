北京能源國際斥不逾8.13億澳元向BP購太陽能發電場

項目控股公司各自為於澳洲註冊成立之公司，並為相應項目集團之控股公司。項目集團主要從事太陽能發電場及BESS的開發、建設及運維。

董事會認為，收購事項將與本集團現有清潔能源發電站組合互為補充，以進一步拓展該集團於清潔能源行業之業務規模，從而為股東賺取更大回報。

賣方為Lightsource Asset Holdings、West Wyalong HoldCo 1、Woolooga HoldCo 1及Lightsource Australia FinCo；賣方擔保人由Lightsource BP Renewable Energy Investments Limited(「Lightsource BP」)最終擁有。Lightsource BP為一間全球太陽能發電場的開發商。