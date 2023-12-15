Fb母企無廣告訂閱遭歐盟組織投訴　原來牽連巨大...

外媒報道，社交平台母企Meta約有97%的收入是來自廣告，其中旗下Facebook(Fb)、Instagram(Ig)更為其主要的收費來源；日前該企推出「無廣告訂閱」計劃後，遭歐盟消費者組織(BEUC)投訴，恐面臨罰金及業務變更風險。

Meta於11月在歐洲推出Fb及Ig的無廣告訂閱模式，同時，BEUC向歐盟消費者保護機構(CPC)提出投訴，稱Meta的服務的訂閱費高昂且不合理，甚至間接侵害用戶隱私權，一旦指控成功，Meta恐面臨不少代價。

據悉，Meta的無廣告服務在網站上每月收費9.99歐元(約85.66港元)，App版為12.99歐元(約111.38港元)。平台TopMarketing表示，Meta多年來均免費使用，收入來源主要是透過平台投放廣告獲利，而無廣告模式表面上是去除廣告，實則上還能為公司多一份收入。

而且，平台上大多數的廣告會搜集用戶數據，進行「個性化」投放，即用戶往往要同意平台使用相關的隱私數據，才能繼續使用其平台。該模式與歐盟數據監管機關過去通過的法律相互矛盾，該法律主旨，「科技公司不能要求用戶同意追蹤數據和定向廣告才能使用產品」，也就是說，用戶必須有拒絕的自由，而該自由不能以「放棄使用服務為代價」。