陸秉鈞：重新點燃恒指升浪有兩個契機...

承接上周恒指分析，筆者提供了「技術分析」和「統計學分析」角度去探討研究恒指來年走勢，本周以下集形式再繼續展開探。若果今個月月結下跌至16,000點收盤，全年就是下跌了19%。這將會是自恒指1971年成立以來，歷史性出現連續四年下跌；而若從高位算，恒指從歷史高位33,484跌至最低14,597，已經達56%，跌浪時間若計算到今天為止更長達接近6年，這反映市場針對內地經濟形勢，正瀰漫對香港股市極悲觀的情緒。

牛市往往從極悲觀的情緒產生。綜合上述分析和假設，筆者認為，2024年恒指上升的可能性將會較以往大。但這個上升的推測也是建立在兩個契機之上。

1. 聯儲局提前開始了減息周期

目前利率期貨市場都是在「賭」美國明年上半年就開始了減息。但目前聯儲局主席鮑威爾只曾經提及加息周期可能已經完結，但從來沒有提及減息的事情，更不要說時間表了。若然最終美國因為經濟數據而決定在5月甚至3月開始減息。從預期到落實，這中間對市場氣氛將有相當大的刺激作用。這主要不是減息對經濟影響所帶來的效果，而是美元走弱為亞洲市場、特別是內地與香港股市所帶來的資金回流作用。事實上，根據高盛發表的報告顯示，中國股票基金已經錄得連續9個月的資金流出記錄。資金離開與投入對股市影響很大。

2. 市場對中國經濟活動信心恢復過來

如上文所述，內房行業對經濟的影響，破壞了投資；而中國最近出現通縮的情況，也打擊了消費。整體情況讓市場對於內地消費、工業、投資這三頭馬車的動力非常擔憂，雖然未至於陷入衰退局面，但卻瀕臨失速(沒有增速)邊緣。然而，內地經濟體系非常龐大，縱然總體負債在增加，但居民的儲蓄水平仍然較高。所以居民消費能力可以是非常強，只是大家不願意消費，造成經濟各環沒有給拉動。

情況一：一旦內地推出強力的新政策刺激消費，同時止住內房行業陷入系統性風險危機的情況，將讓資本市場的信心扭轉過來。

情況二：若然股市因為悲觀情緒使到跌幅比經濟真實表現還差，也將會是另一個觸發股市上升的關鍵點。這樣說可能較難理解，但若回看歷年那些在大跌浪結束前曾出現上升點的跌幅就能發現，很多跌浪都是止於此類恐慌性拋售。

上述情況任一出現其中一個，基於市場對於目前經濟情況已經有初步反映的情況下，將可能觸發一個較大型的上升反彈浪。

若以上兩個契機觸發了，恒指未來一年的表現，未必太差。不過在未來一兩個月短期之內，此兩個契機未必能觸發得到。故此筆者預計，恒指在第一季仍然有下試低位的可能，但在第二季度以至第三季度，將有可能展現較大型的升浪。

參考從2013年至2022年的10年紀錄，恒指年波幅為7,300點，或29.4%(以前一年年結點數作基數計)，後者以17,000點算，波幅為5,100點。考慮到恒指的點數基數較過往10年低，2024年恒指一年波幅在5,100點至7,300點是一個合理的波幅推算。

恒指明年預測8倍市盈率的位置為14,400左右，這估值是恒指最近5年的平均市盈率低兩個標準差的位置，對上一次觸碰到此位置已經是恒跌於2022年10月失守15,000點並創下極點底位14,597的時候，當時恒指觸碰到此區域後也迅速展開巨型升浪。故此，筆者預料恒指2024年低位區域為14,000至15,000點，加上上述的一年波幅計算，筆者推算出恒指明年高位在19,100至21,000之間。筆者的目標水平是19,000點，再往上的預測是建基於內地市場有更利好的經濟數據和刺激政策而帶動的。

筆者認為，恒指現時水平，已較大程度反映了內房行業等負面印素對經濟的影響，但就沒有足夠反映就內地一旦進入較長通縮周期對經濟將產生的中期衝擊，但就筆者自己的解讀，以及加上據報道中國政府的看法，都認為內地物價指數只是暫時性陷入技術負值，而非真正通縮。

富途證券首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者擁有上述建議股份發行人之財務權益)