陳鳳珠：內地半導體技術升級破科技困局

早前日經新聞聯合研究公司拆解華為Mate 60 Pro手機，發現內地零部件比率增加至47%，較3年前的Mate 40 Pro高出18個百分點。當中最貴的元件有機電激發光二極體(OLED)顯示器供應商由南韓的LG Display轉為京東方科技，而觸控面板元件由美國新思科技改為內地製元件，同時採用由華為子公司海思半導體設計、中芯國際( 00981 )生產的7納米晶片。

中芯靠自研晶片突圍

至於Mate 60 Pro日本製的零組件比率只有1%，遠低於Mate 40 Pro的19%，但由於Mate 60 Pro的手機鏡頭圖像感測元件由索尼(Sony)換為三星，因此南韓製零組件比率增加5個百分點至36%。

今次華為手機的拆解可反映內地科技發展迅速，近年美國限制對內地出口先進設備及晶片，促使內地加大投資推動發展進程。中芯的半導體微影製程採用不受美國出口管制的較舊設備，雖然未能使用ASML的極紫外光(EUV)光刻機，令中芯必須藉由多次重覆曝光，並略微移動基板的位置，以使用舊設備仍能在晶圓上形成和7納米產品相等的電路，但足以證明中芯已突破美國的出口管制，惟以舊設備生產出和7納米產品相同的電路有機會影響良率，同時會大幅增加成本。

英偉達重視中國市場

此外，今年美國再度收緊對華的晶片出口管制，包括英偉達(Nvidia)的A800、H800和L40S的高性能人工智能(AI)晶片，或令英偉達被迫取消價值約50億美元的先進晶片訂單。由於在內地的AI晶片市場上，英偉達佔了九成以上份額，且於上一財年，英偉達約五分之一的收入來自內地，因此不難理解英偉達為內地定製A800和H100的改良版晶片，以避過美國的出口管制新規。

匯盈集團研究部主管 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，沒持有上述股票)