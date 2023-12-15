港股黑期高水300點　油價漲3%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.88%，報101.96；港匯見7.8063；離岸人民幣(CNH)報7.1225；美元兌日圓處142.22；歐元報1.0995，英鎊報1.277。金價處2,037.51美元。布油報76.63美元，紐油報71.61美元。比特幣升0.3%，報4.3萬美元。道指期貨跌20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水300點。

●道指收報37,248點，升158點或0.43%；標指收報4,719點，升12點或0.26%；納指收報14,761點，升27點或0.19%。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,455點，升227點或1.38%。

●12月恒生指數夜期收報16,632點，升164點，高水230點，成交22,111張。

●紐約期油收報每桶71.58美元，升2.11美元或3.04%；倫敦布蘭特期油收報每桶76.61美元，升2.35美元或3.16%。

●紐約期金收報每安士2,044.9美元，升47.6美元或2.4%。

●英國富時100指數收報7,648點，升100點或1.33%；德國DAX指數收報16,752點，跌13點或0.08%；法國CAC指數收報7,575點，升44點或0.59%。

●英倫銀行與歐洲央行均維持利率不變，符合市場預期。

●北京下調商品房首付比例，城區二套降至50%，首套房首付比例統一降至30%。上海二套房最低首付款比例調整為不低於50%，臨港及嘉定等六區不低於40%。

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