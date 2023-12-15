港股飆500點　科網股領漲　內房股炒上

憧憬美息掉頭回落，人民幣轉強，加上人行透過中期借貸便利放水8,000億人民幣，港股升幅擴至超過500點，恒生指數升上16,900點水平。國企指數升190點；科技指數升130點，主板成交400億港元。

大型科網股領漲，京東集團飆7.7%；美團升6.1%；阿里巴巴升4.9%；騰訊升3.8%；攜程升2.7%；小米集團升1.1%。

金融股合力撐市，招商銀行飆近8%；中國平安升4.6%；中國人壽及香港交易所升4.3%；友邦保險升2.9%；工、中、建三大內銀股升1.6%至2%；滙豐控股升0.5%。

北京及上海房策鬆綁，內房物管股炒上。華潤置地及華潤萬象生活升5.3%；碧桂園服務升4.9%；龍湖集團升4.8%；碧桂園升3.8%；萬科企業升3.7%；中國海外升2.7%。另外，融創中國飆11%；遠洋集團升6.8%。

【09:20】港股續彈 京東集團漲3% 網易逆市跌2%

港股繼續反彈，恒生指數開市升208點或1.27%，報16,610點；國企指數高開78點或1.4%，報5,651點；科技指數升51點或1.4%，報3,750點。

大型科網股普遍做好，京東集團飆3.4%重上「紅底」；阿里巴巴升1.9%；騰訊升1.5%；美團升0.8%；攜程升0.7%；小米集團升0.2%；網易逆市跌2.4%。

金融股合力撐市，招商銀行飆4.7%；中國平安升2.2%；友邦保險升2%；中國人壽升1.8%；香港交易所升1.3%；工、中、建三大內銀股升1%至1.1%；滙豐控股無起跌。